Kavak Yelleri Senaristinin Diziyi Neden Bıraktığı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Kavak Yelleri Senaristinin Diziyi Neden Bıraktığı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Kavak Yelleri dizisinin senaristi Yiğit Güralp neden 36. bölümde senaristlikten ayrıldığını açıkladı. Başarılı senaristin ayrılık nedeni ise şaşırttı.
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2007 yılında yayın hayatına başlayan gençlik dizisi Kavak Yelleri, dönemin en çok ses getiren işlerinden bir tanesiydi.
Birçok ergenin her hafta heyecanla seyrettiği bir diziydi. Üzerinden yıllar geçse de bu diziyi hala daha unutmadık. Dizide yer alan oyuncular da yeni yüzlerdi. Şu an hala çoğunu takip ediyoruz.
Yıllar sonra ise diziyle ilgili bir detay ortaya çıktı. Kavak Yelleri'nin başarılı senaristi Yiğit Güralp neden 36. bölümde senaristlikten ayrıldığını açıkladı.
Güralp, "Kavak Yelleri’ni Efe ve Aslı aşkını midem kaldırmadığı için bıraktım. Ben olsaydım öyle bir aşk olmazdı ama zaten yapımcı ve kanal o aşkı istiyor ve bunun için her hafta baskı yapıyordu. Onlara göre bu aşk ratingi yükseltecekti. Ben de ‘Ratinglerinizle size hayırlı günler.’ dedim ve bıraktım. Bir daha asla ratingleri benim yazdığım bölümler gibi olmadı." dedi.
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