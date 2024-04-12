Bahar'ın Timur'u Mehmet Yılmaz Ak'ın Yalan Dünya'daki Eski Halini Görenler Şoke Oldu!
Bahar'ın Timur'u Mehmet Yılmaz Ak'ın Yalan Dünya'daki Eski Halini Görenler Şoke Oldu!
Yargı'da popüler olan daha sonra Bahar dizisiyle karşımıza çıkan Mehmet Yılmaz Ak'ın Yalan Dünya dizisinde oynadığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun o dönemdeki halini görenler ise şoke oldu.
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Sevilen oyuncu Mehmet Yılmaz Ak'ı daha önce birçok dizide izlemiş olsak da aslında Yargı'daki Savcı Pars rolüyle yıldızı parladı.
Dizide karakteri çok sevilen Pars'ın ani bir şekilde projeden ayrılması hepimizi üzmüştü. Senaristin göndermeleriyle diziden ayrıldıktan sonra da gündem olmuştu.
Aylar sonra ise Yargı'dan sonra karşımızı Bahar dizisiyle çıktı. Bu sefer kendisinin hayat verdiği Timur karakterinden nefret ediyoruz.
Biraz daha eski yıllara gidelim... Yargı ve Bahar'dan önce Ramo, Halka, Çukur, İçerde gibi projelerde yer almıştı.
Senaryosu Gülse Birsel tarafından yazılan Yalan Dünya dizisinde de rol aldığı ortaya çıktı.
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Mehmet Yılmaz Ak'ın o yıllardaki halini görenler ise şok yaşadı, kimse kendisini tanıyamadı.
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