Mürşidle İlgisi Ne? Kızıl Goncalar'daki Meryem'le İlgili Teori Kafaları Karıştırdı!
Mürşidle İlgisi Ne? Kızıl Goncalar'daki Meryem'le İlgili Teori Kafaları Karıştırdı!
Kaynak: https://twitter.com/saziyella
Bir kullanıcının Kızıl Goncalar'daki Meryem ve mürşidle ilgili ortaya attığı teori dikkat çekti. Biz de sizlere kafaları karıştıran bu teoriyi aktarmak istedik.
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Özgü Namal ve Özcan Deniz'i yıllar sonra ekranlara döndüren Kızıl Goncalar, sezonun en kaliteli işlerinden bir tanesi.
Her detayı ince ince düşünülmüş bir dizi olan Kızıl Goncalar'ın senaryosundan, karakterlerine, diyaloglardan, mekanlara kadar her şeyi harika ötesi.
Haliyle de önümüzdeki bölümlerde neler olacağını fazlasıyla merak ediyoruz. Fakat ortaya atılan bir teori görenlerin epey kafasını karıştırdı.
@saziyella isimli kullanıcı dizide mürşidin Meryem ve Zeynep'in yanında olduğunu söyledi ve teorilerini sıraladı.
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Sizce de öyle mi? Ne düşünüyorsunuz?
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