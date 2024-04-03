Kızılcık Şerbeti'nde Fatih ve Görkem'in Düğün Sahnesinde Ortaya Çıkan Detaya Çok Şaşıracaksınız!
Kızılcık Şerbeti'nde Fatih ve Görkem'in Düğün Sahnesinde Ortaya Çıkan Detaya Çok Şaşıracaksınız!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@b_gok
Kızılcık Şerbeti'nde Fatih ve Görkem'in nikah sahnesinde yeni bir bilgi ortaya çıktı. Fatih ve Görkem'in yaşı izleyicinin dikkatinden kaçmadı.
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Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Ahmet Mümtaz Taylan ve Sibel Taşçıoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti, sezon finali yaklaştıkça daha da heyecanlı olmaya başladı.
Özellikle Görkem karakterinin dahil olmasıyla bütün dengeler değişti. Fatih'in Görkem'le evlendi ve Doğa da kendisine yeni bir partner buldu.
Son bölümde Görkem ve Fatih'in düğünü de ses getirdi. Her şeyden habersiz Pembe havalara uçtu adeta.
Bu ikilinin düğününde fark edilen bir detay ise gündem oldu. Birçok izleyici bu bilgiyi yeni öğrendi.
Nikah sahnesinde Fatih'in 1999, Görkem'in ise 2001 doğumlu olduğu ortaya çıktı.
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O sahneyi buradan izleyebilirsiniz:
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