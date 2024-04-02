Kızıl Goncalar'da Cüneyd ve Zeynep'in Kamera Arkası Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Kızıl Goncalar'da Cüneyd ve Zeynep'in Kamera Arkası Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Kızıl Goncalar'ın en sevilen karakterlerinden olan Cüneyd ve Zeynep'in setten kamera arkası görüntüsü yayınlandı.
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Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi, ses getiren senaryosuyla her hafta pazartesi akşamları seyir zevki vermeye devam ediyor.
Karakterleri, senaryosu, diyalogları ve oyuncuların kalitesiyle hepimizi ekran başına kitleyen dizi, reytinglerde de iyi sonuçlar alıyor.
Dizide Seküler ve muhafazakar kesimin çatışmasını izliyoruz. Her haftada da Kızıl Goncalar karakterleri ve sahneleriyle gündem olmayı başarıyor. Cüneyd ve Zeynep de sosyal medyada en çok konuşulan karakterden.
İkilinini sahneleri ve çekimlere dair detaylar da ilgiyle takip ediliyor. Özellikle kamera arkası görüntüleri merak ediliyor.
Sık sık setten çekim görüntüleri izlediğimiz dizinin şimdi de başka bir kamera arkası görüntüsü ortaya çıktı.
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Cüneyd ve Zeynep'in geçtiğimiz bölümlerde bir apartmanın çatısında çekilen sahnesinin kamera arkası görüntüsü yayınlandı.
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