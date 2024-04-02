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Set Çalışanı Dizilerdeki Motor Kazalarının Nasıl Çekildiğini Anlattı!

Set Çalışanı Dizilerdeki Motor Kazalarının Nasıl Çekildiğini Anlattı!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
02.04.2024 - 09:04

Dizi ve filmlerin çekimleriyle ilgili merak ettiğimiz soruları yanıtlayan set çalışanı Yener Yalçın, motor kazalarının nasıl çekildiğini anlattı.

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Dizi ya da filmlerde motorla çekilen sahnelere illaki denk geldiniz. Bu sahnelerde genellikle sürücüde kask olduğu için de oyuncu yerine başkası sürüyor çünkü hem tehlikeli hem de sürmesi zor bir taşıt.

Dizi ya da filmlerde motorla çekilen sahnelere illaki denk geldiniz. Bu sahnelerde genellikle sürücüde kask olduğu için de oyuncu yerine başkası sürüyor çünkü hem tehlikeli hem de sürmesi zor bir taşıt.

Peki bazı dizi ya da filmlerde yaşanan motor kazaları nasıl çekiliyor? Set ekibi hangi malzemeleri kullanarak kaza gibi gösteriyor?

Peki bazı dizi ya da filmlerde yaşanan motor kazaları nasıl çekiliyor? Set ekibi hangi malzemeleri kullanarak kaza gibi gösteriyor?

Setlerle ilgili merak ettiğimiz her soruya yanıt veren Set çalışanı Yener Yalçın da motor kazalarının nasıl çekildiğini anlattı.

Setlerle ilgili merak ettiğimiz her soruya yanıt veren Set çalışanı Yener Yalçın da motor kazalarının nasıl çekildiğini anlattı.

İşte cevabı:

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