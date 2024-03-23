Kızılcık Şerbeti'nin Bir Sahnesinde Fark Edilen Detay Gündem Oldu!
Kızılcık Şerbeti'nin Bir Sahnesinde Fark Edilen Detay Gündem Oldu!
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde İstiklal Caddesi'nde çekilen bir sahnede seyircinin fark ettiği detay gündem oldu.
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Her hafta izleyiciyi ekran başına toplayan Kızılcık Şerbeti, bu haftaki yeni bölümünde yine dopdoluydu.
Alev'in Pembe intikamını abartıp Ünal ailesinin evine yerleşmesi, Görkem'in yüzsüzlüğü, Çimen'in saç baş yolduran vaziyeti derken yine beddualarla yeni bölüm geçirdik.
Yeni bölümde, Alev eve yerleşince Apo da Pembe ve Alev savaşından kaçmak için kardeşi Ömer'in evine yerleşti.
Ömer ve Metehan da Apo'nun kafası dağılsın diye dışarda çay içmeye götürdü. İstiklal Caddesi'nde çekilen bu sahnede ise seyircinin dikkatinden kaçmayan bir detay yakalandı.
Televizyonda yayınlanan sahnede oyuncuları telefonla çeken vatandaşlar da görüldü.
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İstiklal Caddesi çok kalabalık olunca vatandaş kendi haline bırakılmış anlaşılan. Siz fark ettiniz mi?
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