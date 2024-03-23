Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler
Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik.
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1. Bu iyiydi işte😅
2. Fatih tek doğru hareketin yok!
3. Kadın dramla komediyi tek başına sırtlıyor.
4. Manifestimizi yaptık!
5. Ağzının tadı bozuldu Pinko
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6. Biz bu hikâyeyi izledik sanki...
7. Alev yine şaşırtmıyor.
8. 😅
9. Görkem sana kafayı fena taktık!
10. 😂
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11. 👇
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