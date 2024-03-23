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Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler

Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 16:55

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik.

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1. Bu iyiydi işte😅

1. Bu iyiydi işte😅
twitter.com

2. Fatih tek doğru hareketin yok!

3. Kadın dramla komediyi tek başına sırtlıyor.

4. Manifestimizi yaptık!

5. Ağzının tadı bozuldu Pinko

5. Ağzının tadı bozuldu Pinko
twitter.com
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6. Biz bu hikâyeyi izledik sanki...

6. Biz bu hikâyeyi izledik sanki...
twitter.com

7. Alev yine şaşırtmıyor.

7. Alev yine şaşırtmıyor.
twitter.com

8. 😅

8. 😅
twitter.com

9. Görkem sana kafayı fena taktık!

10. 😂

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11. 👇

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