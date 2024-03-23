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Esra Erol Canlı Yayınında El Hareketi Çeken Konuk Ortalığı Karıştırdı!

Esra Erol Canlı Yayınında El Hareketi Çeken Konuk Ortalığı Karıştırdı!

Esra Erol
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 13:54

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da da skandal yaratan anlar yaşandı. Programa konuk olan kadın hararetli bir tartışmaya girerken hızını alamayıp el hareketi çekti. Erol o anların ardından izleyicilerden özür diledi.

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Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında tartışma yaratan anlar yaşandı.

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında tartışma yaratan anlar yaşandı.

Programa başvuran 60 yaşındaki Ayşe Teyze, 30 yıllık kuması Nermin'in hasta kocasını kendisini göstermediğinden dert yanarken, ayrıca resmi nikah için harekete geçtiğini anlatmıştı.

Programa başvuran 60 yaşındaki Ayşe Teyze, 30 yıllık kuması Nermin'in hasta kocasını kendisini göstermediğinden dert yanarken, ayrıca resmi nikah için harekete geçtiğini anlatmıştı.

Dini nikahlı iki eş arasındaki tartışma her yeni bölüm daha da alevlenirken son bölümde Ayşe Teyze canlı yayına damga vurdu.

Dini nikahlı iki eş arasındaki tartışma her yeni bölüm daha da alevlenirken son bölümde Ayşe Teyze canlı yayına damga vurdu.

Tartışmanın en alevli noktasında kendisini tutamayarak kuması Nermin'e el hareketi çeken Ayşe haliyle herkesi dumur etti.

Tartışmanın en alevli noktasında kendisini tutamayarak kuması Nermin'e el hareketi çeken Ayşe haliyle herkesi dumur etti.

El hareketi sonrası Esra Erol yayını durdururken, izleyicilerden bu durum için özür diledi.

El hareketi sonrası Esra Erol yayını durdururken, izleyicilerden bu durum için özür diledi.
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İşte o anlar:

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Selver.1994.06

🤣🤣🤣 kapatılsın şu programlar evlilik programları bitti bunlar başladı izleyenlerine çok

ZrDeli

kadın nahh çekti 😂😂

Murat Vatan

retükmüdür kütükmüdür neden hala bu programları kapatmıyorlar çevremizde zaten yeteri kadar ahlaksız var bari tv de görmeyelim böyle manyakları arkadaş