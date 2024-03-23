Esra Erol Canlı Yayınında El Hareketi Çeken Konuk Ortalığı Karıştırdı!
Esra Erol Canlı Yayınında El Hareketi Çeken Konuk Ortalığı Karıştırdı!
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Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında tartışma yaratan anlar yaşandı.
Programa başvuran 60 yaşındaki Ayşe Teyze, 30 yıllık kuması Nermin'in hasta kocasını kendisini göstermediğinden dert yanarken, ayrıca resmi nikah için harekete geçtiğini anlatmıştı.
Dini nikahlı iki eş arasındaki tartışma her yeni bölüm daha da alevlenirken son bölümde Ayşe Teyze canlı yayına damga vurdu.
Tartışmanın en alevli noktasında kendisini tutamayarak kuması Nermin'e el hareketi çeken Ayşe haliyle herkesi dumur etti.
El hareketi sonrası Esra Erol yayını durdururken, izleyicilerden bu durum için özür diledi.
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İşte o anlar:
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🤣🤣🤣 kapatılsın şu programlar evlilik programları bitti bunlar başladı izleyenlerine çok
kadın nahh çekti 😂😂
retükmüdür kütükmüdür neden hala bu programları kapatmıyorlar çevremizde zaten yeteri kadar ahlaksız var bari tv de görmeyelim böyle manyakları arkadaş