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Yalı Çapkını'ndan Ayrılan Binnur Kaya'dan Duygulandıran Veda!

Yalı Çapkını'ndan Ayrılan Binnur Kaya'dan Duygulandıran Veda!

yalı çapkını
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 12:26

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'na Nükhet karakteriyle 2. sezonda dahil olan Binnur Kaya, son bölümde diziye veda etti. Kaya, dizi ekibine vedasını duygusal bir mesajla duyurdu.

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Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını 2. sezon başında büyük bir sürpriz yapmış ve kadrosuna Binnur Kaya'yı dahil etmişti.

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını 2. sezon başında büyük bir sürpriz yapmış ve kadrosuna Binnur Kaya'yı dahil etmişti.

Halis Ağa'nın Londra'da yaşayan kızı Nükhet olarak yalıya gelip ortalığı iyice karıştıran Kaya'nın karakteri dizide önemli bir konumda olurken, senaryo değişikliği nedeniyle karakterin diziye vedasına karar verildi.

Halis Ağa'nın Londra'da yaşayan kızı Nükhet olarak yalıya gelip ortalığı iyice karıştıran Kaya'nın karakteri dizide önemli bir konumda olurken, senaryo değişikliği nedeniyle karakterin diziye vedasına karar verildi.

Nükhet karakteri hastalığı için yurt dışına giderek diziden ayrılırken, Binnur Kaya'da Yalı Çapkını'na veda etmiş oldu.

Nükhet karakteri hastalığı için yurt dışına giderek diziden ayrılırken, Binnur Kaya'da Yalı Çapkını'na veda etmiş oldu.

Sezon başından beri dizide rol alan Binnur Kaya sessiz bir veda yerine Instagram hesabından yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.

Sezon başından beri dizide rol alan Binnur Kaya sessiz bir veda yerine Instagram hesabından yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.

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