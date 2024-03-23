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Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz'le Hüngür Hüngür Ağladığı Sahneyi Açıkladı!

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz'le Hüngür Hüngür Ağladığı Sahneyi Açıkladı!

Yargı
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 16:44

Kanal D'nin reyting rekoru kıran dizisi Yargı'nın başrolü Kaan Uyrgancıoğlu, Asiye Acar'a konuştu. Acar'la röportaj yapan Urgancıoğlu çekerken en çok etkilendiği sahneyi açıkladı.

KAYNAK: Magazin D/ Asiye Acar

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Kanal D'nin 3 sezondur reyting rekoru kıran dizisi Yargı gündemden düşmek bilmezken, dizinin başrolü KaanMagaz Urgancıoğlu Magazin D'ye çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kanal D'nin 3 sezondur reyting rekoru kıran dizisi Yargı gündemden düşmek bilmezken, dizinin başrolü KaanMagaz Urgancıoğlu Magazin D'ye çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Magazin D'den Asiye Acar'a röportaj veren Urgancıoğlu, Yargı dizisinde kendisini en çok etkileyen sahneyi açıkladı.

Magazin D'den Asiye Acar'a röportaj veren Urgancıoğlu, Yargı dizisinde kendisini en çok etkileyen sahneyi açıkladı.

Defne'nin kaybolduğu bölümde epey zorlandığını belirten Urgancıoğlu, ayrıca sahne çekiminde partneri Pınar Deniz ve rol arkadaşı Uğur Aslan'la arabada oturup ağladıklarını itiraf etti.

Defne'nin kaybolduğu bölümde epey zorlandığını belirten Urgancıoğlu, ayrıca sahne çekiminde partneri Pınar Deniz ve rol arkadaşı Uğur Aslan'la arabada oturup ağladıklarını itiraf etti.

“Defne'nin kaybolduğu bir sahne vardı. Sahne bizi çok etkiledi. Kaydı kestikten sonra Pınar ve Uğur ile birlikte arabaya oturduk, ağlamaya başladık.”

“Defne'nin kaybolduğu bir sahne vardı. Sahne bizi çok etkiledi. Kaydı kestikten sonra Pınar ve Uğur ile birlikte arabaya oturduk, ağlamaya başladık.”

İşte üç oyuncuyu ağlatan o sahne:

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Röportajı da buraya bırakalım:

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