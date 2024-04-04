Ne Teklif Etti? Acun Ilıcalı'nın Bir İmamla Yaşadığı Olay Herkesi Güldürdü!
Ne Teklif Etti? Acun Ilıcalı'nın Bir İmamla Yaşadığı Olay Herkesi Güldürdü!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=WmCYU...
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, konuk olduğu Saba Tümer2in YouTube programında bir imamla yaşadığı anıyı anlattı. Ilıcalı'nın hikayesi duyanları güldürdü.
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Var mısın Yok musun, Survivor, O Ses Türkiye gibi sevilen yarışmaları Türkiye'ye getiren ve yıllarca reyting rekorları kıran Acun Ilıcalı'nın televizyon dünyasındaki başarısı yadsınamaz bir gerçek.
İşinin yanında özel hayatıyla da gündem olan Ilıcalı, yaptığı açıklamalarla da sık sık konuşuluyor. Kendisini yakından takip ediyoruz.
Son olarak da Acun Ilıcalı, Saba Tümer'in YouTube programına konuk oldu. Programda Acun Ilıcalı, bir imamla olan anısını anlattı ve kahkahaya boğdu.
Ilıcalı, bir imamı yanlışlıkla O Ses Türkiye'nin yılbaşı programına davet ettiğini söyledi. O anları buradan izleyebilirsiniz:
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