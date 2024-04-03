Kimse Beklemiyordu! Gelin Evi'nde Yapılan İlginç Çay Sunumu Gündem Oldu!
Kimse Beklemiyordu! Gelin Evi'nde Yapılan İlginç Çay Sunumu Gündem Oldu!
Hafta içi her gün Aslı Hünel'in sunumuyla Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi'nde yapılan ilginç çay sunumu gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Show TV'nin gündüz kuşağı programlarından biri olan Gelin Evi, yıllardır severek takip ettiğimiz programlardan bir tanesi.
Aslı Hünel'in sunduğu programda gelinler arasında yaşanan kavgalar, daha önce görmediğimiz çeyizler, sunumlar, kıyafetler derken aklınıza gelmeyecek anlar izliyoruz.
Son bölümde ise yine şaşkınlıkla izlediğimiz bir an yaşandı. Biliyorsunuz, yarışmacılar eve girdiğinde önce kahve ya da çay ikram ediliyor. Fatmanur isimli yarışmacı da tercihini çaydan yana kullandı.
Fakat Erzurumlu yarışmacı Fatmanur'un yarışmacılara ters çevrilmiş bardakta çay ikram etmesi herkesi şoke etti.
Bu sunum karşısında şaşıran gelinlerle ilginç anlar yaşandı. O anlar ise gündem oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda