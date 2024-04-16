Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.
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Haftaya görürüz kesin.
O geliyor...
Aysu kabul etmiş sanki birlikte yaptıklarını. 😂
Emin miyiz kocası olduğuna peki.
😂😂
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Çok iyi benzetme olmuş. 😂
Sercan Nisa'yı unut artık!
Hatırlayanlar?
Aaa gerçekten benziyor.
Haftaya görüşmek üzere...
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