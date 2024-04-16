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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
16.04.2024 - 10:48

Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.

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Haftaya görürüz kesin.

O geliyor...

Aysu kabul etmiş sanki birlikte yaptıklarını. 😂

Emin miyiz kocası olduğuna peki.

😂😂

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Çok iyi benzetme olmuş. 😂

Sercan Nisa'yı unut artık!

Hatırlayanlar?

Aaa gerçekten benziyor.

Haftaya görüşmek üzere...

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