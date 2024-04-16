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Kim Ölecek? Yargı Dizisindeki Ceylin ve Ilgaz'la İlgili Teori Kafaları Karıştırdı!

Kim Ölecek? Yargı Dizisindeki Ceylin ve Ilgaz'la İlgili Teori Kafaları Karıştırdı!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
16.04.2024 - 08:46

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolü paylaştığı Yargı dizisinin finaliyle ilgili ortaya atılan bir teori kafaları karıştırdı. Peki finalde aslında kim ölecek?

Kaynak: https://twitter.com/yargi_evrenii
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Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolü paylaştığı Yargı, 3. sezonuyla seyircinin karşısına çıktı. İlk sezonuyla gönlümüzde taht kuran dizi her pazar akşamları fırtınalar estirmeyi başardı.

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolü paylaştığı Yargı, 3. sezonuyla seyircinin karşısına çıktı. İlk sezonuyla gönlümüzde taht kuran dizi her pazar akşamları fırtınalar estirmeyi başardı.

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun canlandırdığı karakterler Ceylin ve Ilgaz'ı çok benimsedik. Sadece onları değil, dizideki birçok karakter çok seviliyor.

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun canlandırdığı karakterler Ceylin ve Ilgaz'ı çok benimsedik. Sadece onları değil, dizideki birçok karakter çok seviliyor.

Yavaş yavaş finale doğru yaklaşan dizinin son bölümlerinde yaşanan olayla seyirciyi pek memnun edemedi.

Yavaş yavaş finale doğru yaklaşan dizinin son bölümlerinde yaşanan olayla seyirciyi pek memnun edemedi.

Görevini yaptığı sırada bir kadını kurtaran Tuğçe'nin tecavüze uğraması büyük tepki çekti. Hala daha Tuğçe'nin tecavüzü üzerinden yaşanan olayları izlediğimiz dizinin nasıl final yapacağı da merak konusu.

Görevini yaptığı sırada bir kadını kurtaran Tuğçe'nin tecavüze uğraması büyük tepki çekti. Hala daha Tuğçe'nin tecavüzü üzerinden yaşanan olayları izlediğimiz dizinin nasıl final yapacağı da merak konusu.

Bir teoriye göre aslında dizide izlediğimiz Ceylin öldü ve Ilgaz'ın rüyasını görüyoruz. Fakat ortaya atılan başka teori kafaları biraz karıştırdı.

Bir teoriye göre aslında dizide izlediğimiz Ceylin öldü ve Ilgaz'ın rüyasını görüyoruz. Fakat ortaya atılan başka teori kafaları biraz karıştırdı.
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Bir seyirci, aslında Ilgaz'ın öldüğünü, bu nedenle farklı bir Ilgaz gördüğümüzü anlattı.

Bir seyirci, aslında Ilgaz'ın öldüğünü, bu nedenle farklı bir Ilgaz gördüğümüzü anlattı.

Sizce hangisi olacak, kim ölecek ya da aslında ölü?

Sizce hangisi olacak, kim ölecek ya da aslında ölü?

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