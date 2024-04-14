Kızıl Goncalar'daki Cüneyd Karakterinin Psikolojik Rahatsızlığının Detaylı Analizi!
Kızıl Goncalar'daki Cüneyd Karakterinin Psikolojik Rahatsızlığının Detaylı Analizi!
Kaynak: https://twitter.com/saziyella
Kızıl Goncalar dizisinde Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakteri hangi psikolojik rahatsızlığa sahip? İşte detaylı analiz...
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Özcan Deniz ve Özgü Namal'ı yıllar sonra ekrana döndüren dizi Kızıl Goncalar her hafta ses getiren yeni bölümleriyle gündemimizde yer alıyor.
Birçok karakterin öne çıktığı dizide kuşkusuz Cüneyd, en merak edilenlerden biri oldu. İzleyenler bilir, Cüneyd'in bir psikolojik rahatsızlığı var ve bu nedenle de Doktor Levent'in yanına sık sık gidiyor.
Peki çocukluğunda annesine bağlı olarak bir travma yaşayan Cüneyd'in psikolojik rahatsızlığı ne? @saziyella isimli kullanıcı bizlere detaylıca anlattı.
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