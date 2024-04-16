Şahane Hayatım'ın Didem'i Gökçe Eyüboğlu'nun Yalan Dünya'daki Estetiksiz Hali Şoke Etti!
Şahane Hayatım'ın Didem'i Gökçe Eyüboğlu'nun Yalan Dünya'daki Estetiksiz Hali Şoke Etti!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@ervarpc
Hilal Altınbilek'in başrolde yer aldığı Şahane Hayatım'da Didem karakterine hayat veren Gökçe Eyüboğlu'nun Yalan Dünya'da oynadığı ortaya çıktı. Oyuncunun eski hali ise görenleri şoke etti.
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NOW ekranlarında yayın hayatına başlayan Şahane Hayatım, Şebnem Gümüşcü karakteriyle sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Şebnem adeta fırtına estiriyor diyebiliriz.
Var olma mücadelesi veren Şebnem'in diyalogları, konuşma tarzı kıyafetleri, hırsı her detayıyla idol bir karakter.
Dizide Şebnem Gümüşcü'nün en yakın arkadaşı da Didem. Son bölümlerde Şebnem'i sırtından bıçaklasa da ilk zamanlar onu seviyorduk.
Didem karakterine de daha önce Kadın dizisinde izlediğimiz Gökçe Eyüpoğlu hayat veriyor. Şahane Hayatım'da bambaşka bir tarzla karşımıza çıktı.
Sevilen oyuncuyla ilgili kimsenin bilmediği bir detay ortaya çıktı. Aslında bizim Kadın dizisinde tanıdığımız oyuncu Yalan Dünya'da da oynamış.
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Yalan Dünya'da ise bambaşka biri olarak karşımıza çıktı. Gökçe Eyüboğlu'nun estetiksiz halini kimse tanıyamadı.
Oyuncunun sahnesini yayınlayan TikTok kullanıcısının paylaştığı videoyu buradan izleyebilirsiniz:
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