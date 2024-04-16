Çileden Çıkaran Olay: Öz Kızı ve İkinci Eşini Yatakta Basan Kadının Yaşadıkları Şoke Etti
Çileden Çıkaran Olay: Öz Kızı ve İkinci Eşini Yatakta Basan Kadının Yaşadıkları Şoke Etti
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Hafta içi her gün Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programın gündeme damga vurmaya devam ediyor.
Her bölüm birbirinden garip hikâyelerin işlendiği programda "Daha fazla ne olabilir?" dediğimiz her şey katlanarak karşımıza çıkarken, canlı yayına bağlanan izleyicinin anlattıkları herkesi şaşırttı etti.
Afyonkarahisar'dan programa bağlanan Zehra Hanım, eşi ve öz kızının ilişki yaşadığı iddiasıyla herkesi şoka uğratırken, devamında verdiği detaylar dumur eden cinsten oldu.
17 yaşındaki kızı ve ikinci evliliğinden eşinin ilişki yaşadığını ve onları anlatılamayacak hallerde gördüğünü belirten Zehra Hanım şu sözleri kullandı:
Esra Ezmeci duydukları karşısında 'Ne yaptın? Gitmedin mi yanlarına? İlişkiye girerken gördün. Ne yaptınız?' diye sorunca Zehra Hanım tehdit edildiğini anlattı.
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Eşi ve kızının şu an köyde yaşadığını belirten Zehra Hanım'ın anlattıkları karşısında Ezmeci tepki vermekte zorlanırken, söz konusu olay kısa sürede gündem oldu.
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şimdi nası bi yorum yapılır. bilemiyorum 👀
amk pornhub'da olmayan porno türkiye'de dönüyor müthiş bir ülkeyiz