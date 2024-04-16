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Hem Anne Hem Kızını Oynamış: Ateş Kuşları'ndaki Bi' Garip Yaşlandırma Tekniği!

Hem Anne Hem Kızını Oynamış: Ateş Kuşları'ndaki Bi' Garip Yaşlandırma Tekniği!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
16.04.2024 - 20:26

atv ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları dizisi 2 sezondur ekran yolculuğuna devam ederken, dizideki Gülayşe karakterini canlandıran İlayda Alişan'ın hem karakteri hem annesini canlandırdığı ortaya çıktı. Dizide kullanılan garip yaşlandırma tekniği ise çok konuşuldu.

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2 sezondur atv ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları, zorlu bir gün olan Cuma akşamları yayınlanmasına rağmen gayet iyi bir performans sergiliyor.

2 sezondur atv ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları, zorlu bir gün olan Cuma akşamları yayınlanmasına rağmen gayet iyi bir performans sergiliyor.

İlayda Alişan, Burak Tozkoparan, Hande Soral gibi isimlerin rol aldığı dizi sadık izleyici kitlesiyle tam gaz devam ederken dizideki garip bir detay sosyal medyanın gündemine oturdu.

İlayda Alişan, Burak Tozkoparan, Hande Soral gibi isimlerin rol aldığı dizi sadık izleyici kitlesiyle tam gaz devam ederken dizideki garip bir detay sosyal medyanın gündemine oturdu.

O detay ise dizide Gülayşe karakterine hayat veren İlayda Alişan'ın dizideki karakterinin annesine de hayat vermesi oldu.

O detay ise dizide Gülayşe karakterine hayat veren İlayda Alişan'ın dizideki karakterinin annesine de hayat vermesi oldu.

Dizinin ilk sezonunda Gülayşe'nin öldürülen annesinin hikâyesi işlenirken, annenin hiçbir yaşlandırma tekniği kullanılmadan yine Alişan tarafından canlandırılması gündem oldu.

Dizinin ilk sezonunda Gülayşe'nin öldürülen annesinin hikâyesi işlenirken, annenin hiçbir yaşlandırma tekniği kullanılmadan yine Alişan tarafından canlandırılması gündem oldu.

İşte İlayda Alişan'ın canlandırdığı anne karakteri:

İşte İlayda Alişan'ın canlandırdığı anne karakteri:
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Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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