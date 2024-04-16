Hem Anne Hem Kızını Oynamış: Ateş Kuşları'ndaki Bi' Garip Yaşlandırma Tekniği!

atv ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları dizisi 2 sezondur ekran yolculuğuna devam ederken, dizideki Gülayşe karakterini canlandıran İlayda Alişan'ın hem karakteri hem annesini canlandırdığı ortaya çıktı. Dizide kullanılan garip yaşlandırma tekniği ise çok konuşuldu.