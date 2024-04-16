Hem Anne Hem Kızını Oynamış: Ateş Kuşları'ndaki Bi' Garip Yaşlandırma Tekniği!
Hem Anne Hem Kızını Oynamış: Ateş Kuşları'ndaki Bi' Garip Yaşlandırma Tekniği!
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2 sezondur atv ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları, zorlu bir gün olan Cuma akşamları yayınlanmasına rağmen gayet iyi bir performans sergiliyor.
İlayda Alişan, Burak Tozkoparan, Hande Soral gibi isimlerin rol aldığı dizi sadık izleyici kitlesiyle tam gaz devam ederken dizideki garip bir detay sosyal medyanın gündemine oturdu.
O detay ise dizide Gülayşe karakterine hayat veren İlayda Alişan'ın dizideki karakterinin annesine de hayat vermesi oldu.
Dizinin ilk sezonunda Gülayşe'nin öldürülen annesinin hikâyesi işlenirken, annenin hiçbir yaşlandırma tekniği kullanılmadan yine Alişan tarafından canlandırılması gündem oldu.
İşte İlayda Alişan'ın canlandırdığı anne karakteri:
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