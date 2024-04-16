Kızıl Goncalar Setinde İddiaya Giren Sadi Hüdayi'nin Reyting Sevinci!

NOW ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi enfes bir performans sergilemeye devam ederken, dizi setinde bir iddiaya girildiği öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sadi Hüdayi'yi canlandıran Erkan Avcı, settekilerle reyting iddiasına girmiş ve kazanmış.

KAYNAK: Birsen Altuntaş