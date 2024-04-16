Kızıl Goncalar Setinde İddiaya Giren Sadi Hüdayi'nin Reyting Sevinci!
Kızıl Goncalar Setinde İddiaya Giren Sadi Hüdayi'nin Reyting Sevinci!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
NOW ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi enfes bir performans sergilemeye devam ederken, dizi setinde bir iddiaya girildiği öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sadi Hüdayi'yi canlandıran Erkan Avcı, settekilerle reyting iddiasına girmiş ve kazanmış.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NOW ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar enfes hikâyesiyle hepimizi ekran başına toplamaya devam ediyor.
Ekran yolculuğuna tartışmalı bir şekilde başlayan dizi her bölümü yeni bir rekora imza atarken, setteki bir iddia kısa sürede gündem oldu.
Aldığı yüksek reyting oranlarıyla isminden söz ettiren Kızıl Goncalar'ın performansı muazzam ilerlerken, dizide Sadi Hüdayi karakterini canlandıran Erkan Avcı'nın bayram dönüşü reyting oranları için iddiaya girdiği öğrenildi.
Birsen Altuntaş haberinde Avcı, “Sene başında iddialaşmıştık. ‘10 reytingi geçer’ diye... Kazandığım iddialarını topluyorum… Bahtiyarız” sözleriyle iddiasını yenilemiş ve bayram tatili sonrası için de bir iddiaya tutuşmuş.
Bayram sonrası yayınlanan ilk bölümün reyting oranı 10'u geçince, Avcı iddiasını hatırlatan bir paylaşımla reyting sevincini yineledi.
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