Tecavüz Sahnesi Gündem Olmuştu: Yargı'nın Yeni Bölümünden Ortaya Atılan Spoiler İzleyiciyi Kızdırdı!
Tecavüz Sahnesi Gündem Olmuştu: Yargı'nın Yeni Bölümünden Ortaya Atılan Spoiler İzleyiciyi Kızdırdı!
3 sezondur pazar akşamlarının en çok izlenen dizisi olmayı başaran Yargı'da son haftalarda izleyiciyi üzen gelişmeler yaşanmıştı. Dizinin yeni bölümüyle ilgili ortaya çıkan spoiler ise izleyiciyi kızdırdı.
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Son üç sezondur pazar akşamlarının en çok izlenen dizisi olmayı başaran Yargı, bu başarıyla Uluslararası Emmy Ödülü'ne layık görülmüştü.
Ceylin ve Ilgaz aşkı bir yana, senaryodaki muhteşem işleyiş izleyiciyi fazlasıyla keyiflendiriyordu.
Ta ki Tuğçe'ye yazılanlara kadar... Tam Tuğçe ve Efe arasındaki aşk izleyicinin büyük beğenisini kazanmıştı ki Tuğçe'nin başına gelenler derin bir üzüntüye boğdu.
Tecavüze uğrayıp darp edilerek denize atılan Tuğçe sebebiyle senarist Sema Ergenekon fazlasıyla eleştirilmişti.
Tüm bu olanlar karşısında derin bir sessizliğe bürünen senarist Sema Ergenekon bu kez yine izleyiciyi kızdıracak bir hamlede bulunmuş.
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Dizinin 91. bölüm çekimlerinden yansıyan spoilerda deniz kenarında bir sahne yaşanacağı görülüyor.
Gönderi altında paylaşılan emojiler de deniz kenarında bir evlilik teklifinin gerçekleşeceğinin habercisi gibi. Evet, Efe muhtemelen Tuğçe'ye evlilik teklifi edecek.
Tecavüze uğramış bir kadının bu travmayı atlatması için evlendirme yoluna gidilmesi izleyicinin tepkisini çekti.
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