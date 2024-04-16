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Gülse Birsel'den Avrupa Yakası ve Yalan Dünya Konseptli Parti Yapanlara Karşı Hayranlarına "Kötü" Uyarısı

Gülse Birsel'den Avrupa Yakası ve Yalan Dünya Konseptli Parti Yapanlara Karşı Hayranlarına "Kötü" Uyarısı

gülse birsel Avrupa Yakası
GNS
GNS - Onedio Editörü
16.04.2024 - 13:17

Kalemine hayran olduğumuz Gülse Birsel'in yıllar geçse de hala unutulmayan ve büyük bir hayranlıkla izlenmeye devam eden pek çok dizisi var bildiğiniz gibi. Avrupa Yakası ve Yalan Dünya ise resmen şahlanışa geçmiş durumda. Son dönemde partileri düzenlenmeye başlayan dizileri hakkında Gülse Birsel'den hayranlarına uyarı geldi!

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Türkiye'nin en başarılı senaristlerinden biri de tabii ki Gülse Birsel!

Türkiye'nin en başarılı senaristlerinden biri de tabii ki Gülse Birsel!

Şimdiye kadar hem yazdığı, hem oynadığı dizilerle bizi kendine hayran bıraktığını söylemeden geçemeyiz tabii ki. Gerçek hayatta yer alan karakterleri büyük bir komediyle harmanlayan ve ekranlara sunan ünlü isim, tespitleri ve gözlemleri ile hepimize kahkahalar attırdı.

53 yaşındaki Gülse Birsel şimdiye kadar pek çok dizi yazdı üstüne bir de başrollerini üstlendi!

53 yaşındaki Gülse Birsel şimdiye kadar pek çok dizi yazdı üstüne bir de başrollerini üstlendi!

2022 yılında G.a.g sunuculuğu ile başladığı kariyerinde en büyük yükselişi hem ilk kaleme aldığı, hem de başrol oynadığı Avrupa Yakası ile yaşadı. Daha sonra da kendisini tutabilene aşk olsun dedik, kimse de tutamadı!

Sokağa çıkıp "en sevdiğiniz Türk dizisi hangisi?" diye sorsak pek çok kişiden Avrupa Yakası cevabını duymamız şaşırtıcı olmaz.

Sokağa çıkıp "en sevdiğiniz Türk dizisi hangisi?" diye sorsak pek çok kişiden Avrupa Yakası cevabını duymamız şaşırtıcı olmaz.

2004-2009 yılları arasında ekranlara gelen ve yediden yetmişe herkesin büyük bir keyifle izlediği Avrupa Yakası, günümüzde hala keyifle ve ilk heyecanıyla izlenmeye devam eden dizilerden bir tanesi.

Birsel, bu başarının devamını da Yalan Dünya ile tamamlayarak resmen şov yapmıştı!

Birsel, bu başarının devamını da Yalan Dünya ile tamamlayarak resmen şov yapmıştı!

Yalan Dünya ve Jet Sosyete ikilisi de kaleme aldığı ve başarıdan başarıya koşan dizilerden. Ancak Yalan Dünya tıpkı Avrupa Yakası gibi ikonik bir hal aldı. Hem dizinin kadrosu, hem de başarılı senaryo ve oyunculuklar diziyi yıllar sonra bile popüler bir hale getirdi.

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyayı çalkalayan yepyeni bir iddia gündeme gelmiş ve Avrupa Yakası'nın geri döneceği söylenmişti.

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyayı çalkalayan yepyeni bir iddia gündeme gelmiş ve Avrupa Yakası'nın geri döneceği söylenmişti.
twitter.com

Ancak Gülse Birsel heyecanlanan tüm hayranlarının heveslerini bir minik kursaklarında bırakarak böyle bir durumun söz konusu olmadığını açıklamıştı. Üzülmedik desek yalan olur...

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Tabii bu durum yine de Avrupa Yakası fanlarını durdurmadı. Sosyal medyada dikkatinizi çekti mi bilmiyoruz ama çok sayıda kostümlü parti düzenlenmeye başladı!

Tabii bu durum yine de Avrupa Yakası fanlarını durdurmadı. Sosyal medyada dikkatinizi çekti mi bilmiyoruz ama çok sayıda kostümlü parti düzenlenmeye başladı!

Avrupa Yakası ve Yalan Dünya konseptli partilerde dizilerin hayranları, en sevdikleri ikonik karakterlere bürünüp şarkılar eşliğinde eğlendi. Hatta taklit yarışmaları bile yapıldı. Epey popüler oldu bu durum.

Gülse Birsel kendisine de çok sık iletilen bu parti fotoğraflarının ardından hayranlarını uyarmak istedi.

Gülse Birsel kendisine de çok sık iletilen bu parti fotoğraflarının ardından hayranlarını uyarmak istedi.

Fenomen yapımların partilerine dair yaptığı paylaşımda kendileriyle hiçbir ilgisi olmadığını belirten Birsel, tatlı uyarısıyla da güldürdü.

"Kim düzenliyor bilmiyoruz. Kötü mötü çıkarsa haberiniz olsun!"

"Kim düzenliyor bilmiyoruz. Kötü mötü çıkarsa haberiniz olsun!"

'Son zamanlarda sık sık düzenlendiğini duyduğum 'Avrupa Yakası' ve 'Yalan Dünya' partileri bizim bilgimiz dışındadır. Kimlerin düzenlediğini bilmiyoruz. Kötü çıkarsa haberiniz olsun.

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