Gülse Birsel'den Avrupa Yakası ve Yalan Dünya Konseptli Parti Yapanlara Karşı Hayranlarına "Kötü" Uyarısı
Gülse Birsel'den Avrupa Yakası ve Yalan Dünya Konseptli Parti Yapanlara Karşı Hayranlarına "Kötü" Uyarısı
Kalemine hayran olduğumuz Gülse Birsel'in yıllar geçse de hala unutulmayan ve büyük bir hayranlıkla izlenmeye devam eden pek çok dizisi var bildiğiniz gibi. Avrupa Yakası ve Yalan Dünya ise resmen şahlanışa geçmiş durumda. Son dönemde partileri düzenlenmeye başlayan dizileri hakkında Gülse Birsel'den hayranlarına uyarı geldi!
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Türkiye'nin en başarılı senaristlerinden biri de tabii ki Gülse Birsel!
53 yaşındaki Gülse Birsel şimdiye kadar pek çok dizi yazdı üstüne bir de başrollerini üstlendi!
Sokağa çıkıp "en sevdiğiniz Türk dizisi hangisi?" diye sorsak pek çok kişiden Avrupa Yakası cevabını duymamız şaşırtıcı olmaz.
Birsel, bu başarının devamını da Yalan Dünya ile tamamlayarak resmen şov yapmıştı!
Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyayı çalkalayan yepyeni bir iddia gündeme gelmiş ve Avrupa Yakası'nın geri döneceği söylenmişti.
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Tabii bu durum yine de Avrupa Yakası fanlarını durdurmadı. Sosyal medyada dikkatinizi çekti mi bilmiyoruz ama çok sayıda kostümlü parti düzenlenmeye başladı!
Gülse Birsel kendisine de çok sık iletilen bu parti fotoğraflarının ardından hayranlarını uyarmak istedi.
"Kim düzenliyor bilmiyoruz. Kötü mötü çıkarsa haberiniz olsun!"
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