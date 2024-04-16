Ekonomist Özgür Demirtaş'tan Kızıl Goncalar Oyuncularına "Olağanüstü" Yorum
Ekonomist Özgür Demirtaş'tan Kızıl Goncalar Oyuncularına "Olağanüstü" Yorum
Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medyanın en aktif kullanıcılarından bir tanesi bildiğiniz gibi. Kendisi gündemi oldukça yakından takip ediyor ve pek çok konu hakkında yorumunu da esirgemiyor. Dün akşam yeni bölümü yayınlanan Kızıl Goncalar'ı görünce de kendini tutamadı!
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Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medyanın en aktif kullanıcılarından bir tanesi.
Son olarak Hakan Ural'ın İran-İsrail yorumu üzerinden yaşadığı tartışmayla görmüştük kendisini.
Bunun ardından gazeteci Özlem Gürses de Özgür Demirtaş'a edilen hakaretten son videosunda bahsetmiş ve kendisini savunmuştu.
Özgür Demirtaş bu gündemin yanı sıra dün akşam yeni bölümü yayınlanan Kızıl Goncalar dizisine ilişkin paylaşımlarda bulundu.
Dün akşam yayınlanan bölümde Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd'in annesini rüyasında gördüğü sahne izleyenleri epey etkiledi.
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Özgür Demirtaş da bu övgü kervanına katılan isimlerden biri oldu ve tüm oyuncuların olağanüstü olduğunu söyleyerek "Vallahi bravo." dedi.
Ardından her bir oyuncu hakkında tek tek yorumlarını yazacağını söyledi.
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