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Ekonomist Özgür Demirtaş'tan Kızıl Goncalar Oyuncularına "Olağanüstü" Yorum

Ekonomist Özgür Demirtaş'tan Kızıl Goncalar Oyuncularına "Olağanüstü" Yorum

özgür demirtaş Kızıl Goncalar
GNS
GNS - Onedio Editörü
16.04.2024 - 12:36

Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medyanın en aktif kullanıcılarından bir tanesi bildiğiniz gibi. Kendisi gündemi oldukça yakından takip ediyor ve pek çok konu hakkında yorumunu da esirgemiyor. Dün akşam yeni bölümü yayınlanan Kızıl Goncalar'ı görünce de kendini tutamadı!

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Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medyanın en aktif kullanıcılarından bir tanesi.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medyanın en aktif kullanıcılarından bir tanesi.

Ekonomist kimliğiyle ön plana çıkan Demirtaş, gündemin de en yakın takipçilerinden biri. Twitter hesabında ekonominin yanı sıra sıklıkla yaşanan olaylara ilişkin yorumlarıyla dikkat çekiyor.

Son olarak Hakan Ural'ın İran-İsrail yorumu üzerinden yaşadığı tartışmayla görmüştük kendisini.

Son olarak Hakan Ural'ın İran-İsrail yorumu üzerinden yaşadığı tartışmayla görmüştük kendisini.

Hakan Ural kendisinin yorumu ardından 'geri zekalı' diyerek gündeme gelince, Özgür Demirtaş da sosyal medya hesabı üzerinden cevap vermiş ve 'Aile terbiyem yanıt vermeme izin vermiyor. Sadece kendisini anlatmış diyebilirim.'

diyerek Ural'ın babasının söylediklerini gündeme getirmişti.

Burada bahsetmiştik:

Bunun ardından gazeteci Özlem Gürses de Özgür Demirtaş'a edilen hakaretten son videosunda bahsetmiş ve kendisini savunmuştu.

Bunun ardından gazeteci Özlem Gürses de Özgür Demirtaş'a edilen hakaretten son videosunda bahsetmiş ve kendisini savunmuştu.

Özgür Demirtaş'a geri zekâlı demek için baya bir geri zekâlı olmak gerekiyor.”

Özgür Demirtaş bu gündemin yanı sıra dün akşam yeni bölümü yayınlanan Kızıl Goncalar dizisine ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Özgür Demirtaş bu gündemin yanı sıra dün akşam yeni bölümü yayınlanan Kızıl Goncalar dizisine ilişkin paylaşımlarda bulundu.

NOW TV ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümünden itibaren hem reytinglere, hem sosyal medyaya damgasını vuran Kızıl Goncalar'a Özgür Demirtaş da kayıtsız kalamadı.

Dün akşam yayınlanan bölümde Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd'in annesini rüyasında gördüğü sahne izleyenleri epey etkiledi.

Dün akşam yayınlanan bölümde Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd'in annesini rüyasında gördüğü sahne izleyenleri epey etkiledi.

Sosyal medya Yazıcıoğlu'nun oyunculuğuna dizilen methiyelerle doldu taştı. Aynı zamanda hem senaryo anlamında, hem de tüm oyuncuların başarısı anlamında her bölüm olduğu gibi yorumlar yağmur gibi yağdı.

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Özgür Demirtaş da bu övgü kervanına katılan isimlerden biri oldu ve tüm oyuncuların olağanüstü olduğunu söyleyerek "Vallahi bravo." dedi.

Özgür Demirtaş da bu övgü kervanına katılan isimlerden biri oldu ve tüm oyuncuların olağanüstü olduğunu söyleyerek "Vallahi bravo." dedi.

'Kızıl Goncalar Muazzam bir dizi. Oyunculuklar olağanüstü gerçekten 🙋‍♂️🙋‍♂️👌👌'

Ardından her bir oyuncu hakkında tek tek yorumlarını yazacağını söyledi.

Ardından her bir oyuncu hakkında tek tek yorumlarını yazacağını söyledi.
twitter.com

Bakalım, sabırsızlıkla bekliyoruz!

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