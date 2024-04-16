Ekonomist Özgür Demirtaş'tan Kızıl Goncalar Oyuncularına "Olağanüstü" Yorum

Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medyanın en aktif kullanıcılarından bir tanesi bildiğiniz gibi. Kendisi gündemi oldukça yakından takip ediyor ve pek çok konu hakkında yorumunu da esirgemiyor. Dün akşam yeni bölümü yayınlanan Kızıl Goncalar'ı görünce de kendini tutamadı!