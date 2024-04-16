Kemal Kılıçdaroğlu ve Uğur Dündar Arasındaki Tartışmaya Müjdat Gezen'in "Yalan" Yorumu Damga Vurdu
Kemal Kılıçdaroğlu ve Uğur Dündar Arasındaki Tartışmaya Müjdat Gezen'in "Yalan" Yorumu Damga Vurdu
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar arasındaki polemik gündemde dikkat çeken başlıklar arasında yer almaya devam ediyor. Her söylenen dikkatle takip edilirken bir yorum da oyuncu Müjdat Gezen'den de yorum geldi. Bahsi geçen Tarık Akan diyaloğunun tamamen yalan olduğunu ifade etti.
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CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar arasındaki polemik büyümeye devam ediyor.
Uğur Dündar, katıldığı canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu için "Tarih onu affetmeyecek" demişti.
Kemal Kılıçdaroğlu ise bu sözlere sosyal medya hesabı üzerinden cevap vermiş ve açık bir mektup yayınlamıştı.
Uğur Dündar'ın köşe yazısında yer alan "Kılıçdaroğlu, kendi adaylığını dayattı ve Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti" ifadelerine yine aynı açık mektupta yer verdiği ifadelerle yanıt vermişti.
"Bizim kuşağın onur abidelerinden Tarık Akan'ın yumruklaştığı, dürüst ve mücadeleci gençlik-kafalarında bitlerle işkencelerden geçerken-ayağına taş değmemiş, nezaket ziyaretlerinin müdavimi Uğur Dündar… "
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Tartışmaya son olarak usta tiyatrocu Müjdat Gezen dahil oldu ve bu geçen diyaloğa birinci ağızdan tanık olduğunu, böyle bir şey olmadığını ifade etti.
Müjdat Gezen, "Birinci dereceden tanığı olarak gerçeklerin su yüzüne çıkmasını istedim." diyerek durumu açıkladı.
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