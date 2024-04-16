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Kemal Kılıçdaroğlu ve Uğur Dündar Arasındaki Tartışmaya Müjdat Gezen'in "Yalan" Yorumu Damga Vurdu

Kemal Kılıçdaroğlu ve Uğur Dündar Arasındaki Tartışmaya Müjdat Gezen'in "Yalan" Yorumu Damga Vurdu

Kemal Kılıçdaroğlu Uğur Dündar Müjdat Gezen
GNS
GNS - Onedio Editörü
16.04.2024 - 10:39

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar arasındaki polemik gündemde dikkat çeken başlıklar arasında yer almaya devam ediyor. Her söylenen dikkatle takip edilirken bir yorum da oyuncu Müjdat Gezen'den de yorum geldi. Bahsi geçen Tarık Akan diyaloğunun tamamen yalan olduğunu ifade etti.

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CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar arasındaki polemik büyümeye devam ediyor.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar arasındaki polemik büyümeye devam ediyor.

Gazeteci Uğur Dündar, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından kendi köşesine yazdığı yazıda, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerini sıralamıştı.

Uğur Dündar, katıldığı canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu için "Tarih onu affetmeyecek" demişti.

Uğur Dündar, katıldığı canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu için "Tarih onu affetmeyecek" demişti.

'İmamoğlu'na siyaset yasağının getirildiği gün, Kılıçdaroğlu Almanya'ya gitmek yerine Saraçhane'ye gelseydi, bugün başka şeyler konuşuyor olurduk. Türk toplumuna çok büyük bir fırsatı kaçırttı ve iyilik etmedi. Tarih onu affetmeyecek.'

Kemal Kılıçdaroğlu ise bu sözlere sosyal medya hesabı üzerinden cevap vermiş ve açık bir mektup yayınlamıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu ise bu sözlere sosyal medya hesabı üzerinden cevap vermiş ve açık bir mektup yayınlamıştı.

'Cumhuriyet Halk Partisi çok değişti Uğur Bey. Artık toplumun büyük bölümünü öcü gibi gördüğü bir parti değil. 

Hala 1970’lerde, 80’lerde, 90’larda yaptığınızı yapmaya çalışıyorsunuz. Bu sefer olmaz! Toplumun inanç ve değerleri ile siz ve temsil ettiğiniz kimliğiniz, mıknatısın iki ayrı kutbu gibisiniz.' 

Şahsıma dilediğiniz kadar saldırabilirsiniz ama kardeşliğimizi dinamitlemenize müsaade etmem. Kendi adaylığımı dayatmak için siyasi rüşvet dağıttım iddialarınıza susarım ama 6'lı masa bileşenlerine 'siyasi rüşvet aldınız' imasına susmam, bu birlikteliği bozdurmam! 

Benim asıl işim hesap sormaktır. Büyük emeklerle ve ödenen bedellerle tesis edilen bu kardeşlik yapısına, bu toplumsal ittifaka ve bu helalleşmeye saldırmayı sürdürürseniz, milletin uygarlık yolundaki bu anlaşmaya halel getirmeye çalışırsanız, bunun hesabını sorarım. 

Toplumu kutuplaştırma, ayrıştırma, partimi yeniden halktan koparma çabaları ve çalışmaları olduğunu hissettiğim zaman Uğur Bey, SİYASİ ARENADA MAKOSENLERİMİ TEKRAR GİYERİM ve bedeli ne olursa olsun bu uğurda mücadelemi veririm.'

Uğur Dündar'ın köşe yazısında yer alan "Kılıçdaroğlu, kendi adaylığını dayattı ve Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti" ifadelerine yine aynı açık mektupta yer verdiği ifadelerle yanıt vermişti.

Uğur Dündar'ın köşe yazısında yer alan "Kılıçdaroğlu, kendi adaylığını dayattı ve Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti" ifadelerine yine aynı açık mektupta yer verdiği ifadelerle yanıt vermişti.

Kemal Kılıçdaroğlu ise bu tartışmaya Uğur Dündar'ın, Tarık Akan'la olan kavgası üzerinden cevap vermişti.

"Bizim kuşağın onur abidelerinden Tarık Akan'ın yumruklaştığı, dürüst ve mücadeleci gençlik-kafalarında bitlerle işkencelerden geçerken-ayağına taş değmemiş, nezaket ziyaretlerinin müdavimi Uğur Dündar… "

"Bizim kuşağın onur abidelerinden Tarık Akan'ın yumruklaştığı, dürüst ve mücadeleci gençlik-kafalarında bitlerle işkencelerden geçerken-ayağına taş değmemiş, nezaket ziyaretlerinin müdavimi Uğur Dündar… "
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Tartışmaya son olarak usta tiyatrocu Müjdat Gezen dahil oldu ve bu geçen diyaloğa birinci ağızdan tanık olduğunu, böyle bir şey olmadığını ifade etti.

Tartışmaya son olarak usta tiyatrocu Müjdat Gezen dahil oldu ve bu geçen diyaloğa birinci ağızdan tanık olduğunu, böyle bir şey olmadığını ifade etti.

Gezen, kaleme aldığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

'Yıllar önce Almanya'da konserdeyiz. Tarık Akan sahnede. Hemen sahne arkasında Perran Kutman'la ben sıramızı bekliyoruz. Tarık inecek, biz çıkacağız. Tarık Akan dedi ki: 'Yılmaz Güney önemli bir sanatçıdır' Tercüman gazetesi Türkiye'de bunu manşet yapmış, Tarık Akan'ın tutuklanmasını istiyor. Uçakta yan yana geldik. Polis memurlarıyla benim eve indik, çay içtik.'

Müjdat Gezen, "Birinci dereceden tanığı olarak gerçeklerin su yüzüne çıkmasını istedim." diyerek durumu açıkladı.

Müjdat Gezen, "Birinci dereceden tanığı olarak gerçeklerin su yüzüne çıkmasını istedim." diyerek durumu açıkladı.

'Tarık bavulunu benim eve bıraktı, polislerle birlikte 1. şubeye gitti. 'Tarık AkanUğur Dündar tutuklattı' lafı tamamen yalandır. Uğur, 1. şube müdürü Tayyar Bey'e gidip Tarık'ı ziyaret etmiş ve Tarık'a herhangi bir şey yapılmamasını rica etmiştir. Olay bundan ibarettir. Birinci dereceden tanığı olarak gerçeklerin su yüzüne çıkmasını istedim. Bu polemiğin de artık sürdürülmemesi daha doğru olur kanısındayım.'

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