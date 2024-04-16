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Güçlü Mete Sevgilisinin Doğum Gününü Fırsat Bilip Ceyda Düvenci'ye Olan Aşkını Böyle İlan Etti

Güçlü Mete Sevgilisinin Doğum Gününü Fırsat Bilip Ceyda Düvenci'ye Olan Aşkını Böyle İlan Etti

GNS
GNS - Onedio Editörü
16.04.2024 - 11:22

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci geçtiğimiz yıl Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti hatırlarsanız. Ardından son dönemde kendisinin Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtığını öğrenmiştik. Güçlü Mete, Ceyda Düvenci'nin doğum gününü fırsat bilip Instagram hesabında ilanı aşk etti.

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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın herkesin parmakla gösterdiği, imrenerek baktığı 8 yıllık evlilikleri geçtiğimiz yıl tek celsede sona ermişti.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın herkesin parmakla gösterdiği, imrenerek baktığı 8 yıllık evlilikleri geçtiğimiz yıl tek celsede sona ermişti.

2014 yılında evlenen çift tek celsede, hatta 15 dakikada birlikteliklerini sonlandırmış ve herkesi şaşkına çevirmişti.

Boşanmanın ardından yaptıkları açıklamalarla dikkat çeken ikili hiçbir zaman aşka kapılarını kapatmadıklarını da belirtmekten geri durmamıştı.

Boşanmanın ardından yaptıkları açıklamalarla dikkat çeken ikili hiçbir zaman aşka kapılarını kapatmadıklarını da belirtmekten geri durmamıştı.

Bu rüya gibi evliliğin sona ermesinde ise aldatma iddiaları gündeme gelmişti. Söylentilere göre Bülent Şakrak'ın hayatına yeni bir isim girmiş ve evliliğin bitmesine bu durum sebep olmuştu.

Daha sonra Ceyda Düvenci'nin de hayatına yeni bir isim girdiğini duymuştuk.

Daha sonra Ceyda Düvenci'nin de hayatına yeni bir isim girdiğini duymuştuk.

Magazinde Ceyda Düvenci ve radyo programcısı olarak tanıdığımız Güçlü Mete'nin birlikte olduğunu öğrenmiştik. Zaten Ceyda Düvenci de katıldığı programlarda 'Tabii ki aşık olacağım' diyerek kendini kapatmadığının sinyallerini vermişti.

Yeni aşkı araştırılmaya başlandı tabii ki. Güçlü Mete'nin ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi olduğu öğrenildi.

Yeni aşkı araştırılmaya başlandı tabii ki. Güçlü Mete'nin ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi olduğu öğrenildi.

Hatta Ceyda Düvenci ve Ebru Cündübeyoğlu sosyal medyadan takipleşen iki arkadaş olarak dikkat çekti. Düvenci'nin, aile fotoğraflarını beğendiği de takipçiler tarafından gündeme getirilen konular arasında yer almıştı.

Magazinde de epey konuşulduktan sonra ikili aşklarını gizlemedi ve seçim gecesi Ceyda Düvenci'den paylaşım geldi.

Magazinde de epey konuşulduktan sonra ikili aşklarını gizlemedi ve seçim gecesi Ceyda Düvenci'den paylaşım geldi.

Seçimi birlikte izlediklerini bu kareyle duyurmuştu Ceyda Düvenci.

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Henüz bu ikiliyi birlikte göremesek de sosyal medyada epey aktif bir aşk yaşıyorlar!

Henüz bu ikiliyi birlikte göremesek de sosyal medyada epey aktif bir aşk yaşıyorlar!

Birbirlerinin fotoğraflarına bıraktıkları kalpli yorumları görüyoruz...

Artık sosyal medya romantizminde doruklara ulaşan çiftten yeni bir hamle daha geldi. Güçlü Mete, sevgilisi Ceyda Düvenci'nin doğum gününü fırsat bilerek ilanı aşk etti.

Artık sosyal medya romantizminde doruklara ulaşan çiftten yeni bir hamle daha geldi. Güçlü Mete, sevgilisi Ceyda Düvenci'nin doğum gününü fırsat bilerek ilanı aşk etti.

16 Nisan doğum günü olan Ceyda Düvenci için methiyeler dizen Güçlü Mete 'Yaşamın bir mucizesi.. 16 Nisan’da ailesine, bu sene benim hayatıma Ceyda doğar. Nice mutlu yaşlara sevgilim ❤️' paylaşımında bulundu. Ceyda Düvenci ise 'Seni çok seviyorum' diyerek cevap verdi.

Bununla da kalmadı ve sevgilisinin paylaşımını hikayesinde paylaşarak "Hayatımın en büyük hediyesi" dedi.

Bununla da kalmadı ve sevgilisinin paylaşımını hikayesinde paylaşarak "Hayatımın en büyük hediyesi" dedi.

Aşk Instagram'da yaşanıyor anlayacağınız...

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