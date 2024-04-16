Güçlü Mete Sevgilisinin Doğum Gününü Fırsat Bilip Ceyda Düvenci'ye Olan Aşkını Böyle İlan Etti

16 Nisan doğum günü olan Ceyda Düvenci için methiyeler dizen Güçlü Mete 'Yaşamın bir mucizesi.. 16 Nisan’da ailesine, bu sene benim hayatıma Ceyda doğar. Nice mutlu yaşlara sevgilim ❤️' paylaşımında bulundu. Ceyda Düvenci ise 'Seni çok seviyorum' diyerek cevap verdi.