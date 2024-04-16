Güçlü Mete Sevgilisinin Doğum Gününü Fırsat Bilip Ceyda Düvenci'ye Olan Aşkını Böyle İlan Etti
Güçlü Mete Sevgilisinin Doğum Gününü Fırsat Bilip Ceyda Düvenci'ye Olan Aşkını Böyle İlan Etti
Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci geçtiğimiz yıl Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti hatırlarsanız. Ardından son dönemde kendisinin Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtığını öğrenmiştik. Güçlü Mete, Ceyda Düvenci'nin doğum gününü fırsat bilip Instagram hesabında ilanı aşk etti.
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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın herkesin parmakla gösterdiği, imrenerek baktığı 8 yıllık evlilikleri geçtiğimiz yıl tek celsede sona ermişti.
Boşanmanın ardından yaptıkları açıklamalarla dikkat çeken ikili hiçbir zaman aşka kapılarını kapatmadıklarını da belirtmekten geri durmamıştı.
Daha sonra Ceyda Düvenci'nin de hayatına yeni bir isim girdiğini duymuştuk.
Yeni aşkı araştırılmaya başlandı tabii ki. Güçlü Mete'nin ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi olduğu öğrenildi.
Magazinde de epey konuşulduktan sonra ikili aşklarını gizlemedi ve seçim gecesi Ceyda Düvenci'den paylaşım geldi.
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Henüz bu ikiliyi birlikte göremesek de sosyal medyada epey aktif bir aşk yaşıyorlar!
Artık sosyal medya romantizminde doruklara ulaşan çiftten yeni bir hamle daha geldi. Güçlü Mete, sevgilisi Ceyda Düvenci'nin doğum gününü fırsat bilerek ilanı aşk etti.
Bununla da kalmadı ve sevgilisinin paylaşımını hikayesinde paylaşarak "Hayatımın en büyük hediyesi" dedi.
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