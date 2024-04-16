Fatih Altaylı'dan Kendisine "Sözde Gazeteci" Diyen Hakan Ural'a Duyanları Dumur Eden Cevap
Fatih Altaylı'dan Kendisine "Sözde Gazeteci" Diyen Hakan Ural'a Duyanları Dumur Eden Cevap
Hakan Ural son günlerin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi haline geldi. İran-İsrail arasındaki gerilime yönelik yaptığı yorumla sosyal medyada eleştirilerin hedefi olan Ural'a pek çok ünlü isimden de cevap gelmişti. Fatih Altaylı'nın yorumuna sinirlenen Hakan Ural 'Sözde gazeteci' çıkışı yapmıştı. Fatih Altaylı ise bu söylenenlere ağır bir cevap verdi.
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Magazin yorumcusu olarak hatırlarımızda yer edinen Hakan Ural, son dönemde gündemle de oldukça haşır neşir.
İran-İsrail arasında yaşanan gergin savaş gündemine de geçtiğimiz günlerde değinen ve yorum yapan Ural, analiziyle pek çok eleştiriyi de beraberinde getirmişti.
Gündeme ilişkin her konuya YouTube hesabında yayınladığı videolarda değinen gazeteci Fatih Altaylı ise, Ural'ın bu yorumundan bahsetmiş ve eleştirilerini dile getirmişti.
Hakan Ural ise Fatih Altaylı'nın kendisi hakkında söyledikleri ile birlikte yapılan eleştirilere ağır cevaplar vermişti.
Fatih Altaylı ise kendisine "sözde gazeteci" diyen Hakan Ural için yeniden yorum yaparak ağızları açık bırakan şeyler söyledi.
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Ural'ın ilkesel bir duruş sergilemediğini dile getiren Fatih Altaylı, "bu yalakalıktır" dedi.
Fatih Altaylı sözlerini Hakan Ural'ın babasından bahsederek bitirince görenler dumur oldu.
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