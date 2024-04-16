Fatih Altaylı'dan Kendisine "Sözde Gazeteci" Diyen Hakan Ural'a Duyanları Dumur Eden Cevap

'Bizi kastetmiyor herhalde çünkü biz saldırmadık. Biz kendisini anlayışla karşılıyoruz. 'Sözde gazeteci' olmadığımızı da tüm Türkiye biliyor. 42 yıldır bu mesleği yapıyorum. İyi yaptığımı düşünüyorum. Halk bizi izlediğini göre, Hakan Ural'dan alabileceğimiz bir dersimiz yok. Kendisi ilkesel duruştan bahsediyorsa ilkesel duruş öyle olmaz.'