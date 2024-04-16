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Fatih Altaylı'dan Kendisine "Sözde Gazeteci" Diyen Hakan Ural'a Duyanları Dumur Eden Cevap

Fatih Altaylı'dan Kendisine "Sözde Gazeteci" Diyen Hakan Ural'a Duyanları Dumur Eden Cevap

GNS
GNS - Onedio Editörü
16.04.2024 - 12:12

Hakan Ural son günlerin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi haline geldi. İran-İsrail arasındaki gerilime yönelik yaptığı yorumla sosyal medyada eleştirilerin hedefi olan Ural'a pek çok ünlü isimden de cevap gelmişti. Fatih Altaylı'nın yorumuna sinirlenen Hakan Ural 'Sözde gazeteci' çıkışı yapmıştı. Fatih Altaylı ise bu söylenenlere ağır bir cevap verdi.

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Magazin yorumcusu olarak hatırlarımızda yer edinen Hakan Ural, son dönemde gündemle de oldukça haşır neşir.

Magazin yorumcusu olarak hatırlarımızda yer edinen Hakan Ural, son dönemde gündemle de oldukça haşır neşir.

Dünya siyasetinden tutun da ekonomiye pek çok konuda yorumlarını beyan eden isim son dönemde söyledikleriyle sosyal medyada ve magazinde de sık sık karşımıza çıkmaya başladı.

İran-İsrail arasında yaşanan gergin savaş gündemine de geçtiğimiz günlerde değinen ve yorum yapan Ural, analiziyle pek çok eleştiriyi de beraberinde getirmişti.

İran-İsrail arasında yaşanan gergin savaş gündemine de geçtiğimiz günlerde değinen ve yorum yapan Ural, analiziyle pek çok eleştiriyi de beraberinde getirmişti.

Ural, savaş gündemi için 'Bir akıl var, var ama. Kurguluyor oynuyor, kurguluyor oynuyor.' demişti.

Gündeme ilişkin her konuya YouTube hesabında yayınladığı videolarda değinen gazeteci Fatih Altaylı ise, Ural'ın bu yorumundan bahsetmiş ve eleştirilerini dile getirmişti.

Gündeme ilişkin her konuya YouTube hesabında yayınladığı videolarda değinen gazeteci Fatih Altaylı ise, Ural'ın bu yorumundan bahsetmiş ve eleştirilerini dile getirmişti.

'Benim merak ettiğim, kim hangi zeka hangi fikir, hangi algıyla Hakan Ural'ı çağırıp görüşlerine başvuruyor.'

Hakan Ural ise Fatih Altaylı'nın kendisi hakkında söyledikleri ile birlikte yapılan eleştirilere ağır cevaplar vermişti.

Hakan Ural ise Fatih Altaylı'nın kendisi hakkında söyledikleri ile birlikte yapılan eleştirilere ağır cevaplar vermişti.

'Sosyal medyadaki troller ve basındaki muhalif kisvesine bürünen ‘sözde gazeteciler’ yoluyla, belli odakların topyekün bir saldırısıyla karşı karşıya kaldım.'

Fatih Altaylı ise kendisine "sözde gazeteci" diyen Hakan Ural için yeniden yorum yaparak ağızları açık bırakan şeyler söyledi.

Fatih Altaylı ise kendisine "sözde gazeteci" diyen Hakan Ural için yeniden yorum yaparak ağızları açık bırakan şeyler söyledi.

'Bizi kastetmiyor herhalde çünkü biz saldırmadık. Biz kendisini anlayışla karşılıyoruz. 'Sözde gazeteci' olmadığımızı da tüm Türkiye biliyor. 42 yıldır bu mesleği yapıyorum. İyi yaptığımı düşünüyorum. Halk bizi izlediğini göre, Hakan Ural'dan alabileceğimiz bir dersimiz yok. Kendisi ilkesel duruştan bahsediyorsa ilkesel duruş öyle olmaz.'

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Ural'ın ilkesel bir duruş sergilemediğini dile getiren Fatih Altaylı, "bu yalakalıktır" dedi.

Ural'ın ilkesel bir duruş sergilemediğini dile getiren Fatih Altaylı, "bu yalakalıktır" dedi.

'Murat Kurum kazanır demez. İlkesel duruş şudur: 'Kimin kazanacağına dair fikrim yok ama ben Murat Kurum'un kazanmasını istiyorum' dersen bu ilkesel bir duruştur. 'Murat Kurum rahat alır' dersen bu ilkesel bir duruş değil, bu bildiğin aymazlıktır, bu bildiğin yalakalıktır daha fazlasını söylemeyeyim.'

Fatih Altaylı sözlerini Hakan Ural'ın babasından bahsederek bitirince görenler dumur oldu.

Fatih Altaylı sözlerini Hakan Ural'ın babasından bahsederek bitirince görenler dumur oldu.

'Bence Hakan Ural'dan artık bahsetmeyelim. Babasının bile sevmediği bir çocuğu biz burada durmadan parlatıyoruz.'

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