Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'lu "Şehrazad" Dizisine Sürpriz Oyuncu!
Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'lu "Şehrazad" Dizisine Sürpriz Oyuncu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'u bir araya getiren Şehrazad dizisinin kadrosu yavaş yavaş oluşurken, Birsen Altuntaş kadroya dahil olan yeni ismi açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'u kadrosunda bir araya getiren Şehrazad dizisi daha yayınlanmadan gündem olmuştu.
İki oyuncunun partnerliği aralarındaki yaş farkı nedeniyle tepki görürken, Şehrazad'ın kadrosu da yavaş yavaş tamamlanmaya başlıyor.
Eylül ayında atv ekranlarında yayınlanması beklenen Şehrazad dizisinde Burak Deniz komiser Mahir'i, Yazgı Coşkun ise yörük kızı Canfeza'yı canlandıramaya hazırlanırken, Birsen Altuntaş'tan sürpriz bir isim geldi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre sevilen oyuncu Eren Vurdem, Şehrazad kadrosuna dahil oldu!
Son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam'da rol alan Vurdem, dizide Selim karakterine hayat verecek.
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