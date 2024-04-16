Set Çalışanı Dizilerdeki Yağmur Sahnelerinin Nasıl Çekildiğini Anlattı!
Set Çalışanı Dizilerdeki Yağmur Sahnelerinin Nasıl Çekildiğini Anlattı!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@yenyalcin
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Birçok dizi ve filmde yer alan yağmur sahnelerini hep merak etmişizdir. Yazın ortasında yağmurlu sahnelerin yer alması akıllarda soru işaretleri oluşturmuştur.
Yağmur altında çekim yapmak da hiç kolay değil. Gerek oyuncular gerekse set çalışanı bu sahnelerde epey zorlanıyor.
Set çalışanı Yener Yalçın da yağmur yağan sahnelerin nasıl çekildiğini göstererek anlattı.
Yalçın, çoğu zaman yağmurun yapay olduğunu belirtti.
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