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Set Çalışanı Dizilerdeki Yağmur Sahnelerinin Nasıl Çekildiğini Anlattı!

Set Çalışanı Dizilerdeki Yağmur Sahnelerinin Nasıl Çekildiğini Anlattı!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
16.04.2024 - 12:12

Set çalışanı Yener Yalçın, dizi ve filmlerdeki yağmur sahnelerinin nasıl çekildiğini nasıl anlattı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@yenyalcin
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Birçok dizi ve filmde yer alan yağmur sahnelerini hep merak etmişizdir. Yazın ortasında yağmurlu sahnelerin yer alması akıllarda soru işaretleri oluşturmuştur.

Birçok dizi ve filmde yer alan yağmur sahnelerini hep merak etmişizdir. Yazın ortasında yağmurlu sahnelerin yer alması akıllarda soru işaretleri oluşturmuştur.

Yağmur altında çekim yapmak da hiç kolay değil. Gerek oyuncular gerekse set çalışanı bu sahnelerde epey zorlanıyor.

Yağmur altında çekim yapmak da hiç kolay değil. Gerek oyuncular gerekse set çalışanı bu sahnelerde epey zorlanıyor.

Set çalışanı Yener Yalçın da yağmur yağan sahnelerin nasıl çekildiğini göstererek anlattı.

Set çalışanı Yener Yalçın da yağmur yağan sahnelerin nasıl çekildiğini göstererek anlattı.

Yalçın, çoğu zaman yağmurun yapay olduğunu belirtti.

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