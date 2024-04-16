Gelinim Mutfakta'ya Rakip Geliyor: Fatih Ürek'ten Elti ve Görümceli Program!
Gelinim Mutfakta'ya Rakip Geliyor: Fatih Ürek'ten Elti ve Görümceli Program!
Gündüz kuşağı programlarının sevilen sunucularından Fatih Ürek, NOW ekranlarında yeni bir program sunmaya hazırlanıyor.
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programının bir dönem sunuculuğunu yapan şarkıcı Fatih Ürek yepyeni bir projeyle ekranlara dönüyor.
Gündüz kuşağı programlarının aranan yüzlerinden Ürek, NOW ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan bir programın sunuculuğunu üstlenecek.
Eski sunucusu olduğu Gelinim Mutfakta'nın benzer formatında olması beklenen programın gelin, görümce ve eltilerin yarışacağı bir ortam olacağı iddia edilirken, programın ismi de belli olmuş!
“Fatih Ürek’le Elti Gelin Görümce” adlı yemek yarışma programı NOW için hazırlanırken, yaz döneminde yayın hayatına başlaması bekleniyor.
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