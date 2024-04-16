Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan, Partnerinin Takoza Çıkmasını Tiye Aldı!
Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan, Partnerinin Takoza Çıkmasını Tiye Aldı!
TRT 1 ekranlarının en sevilen işlerinden Gönül Dağı 4. sezonuyla tam gaz devam ederken, dizide partner olan Berk Atan ve Melis Sevinç'ten güldüren 'takoz' paylaşımı geldi.
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4 sezondur TRT 1'in en çok izlenen dizisi olan Gönül Dağı reytingleri altüst etmeye devam ediyor.
Gülsim Ali'nin kadrodan ayrılmasının ardından başrol Berk Atan'ın yeni partneri Melis Sevinç olurken, ikilinin canlandırdığı Taner ve Sema karakterleri izleyici tarafından çok sevildi.
Sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem olan Berk Atan ve Melis Sevinç dizinin en sevilen isimleri olurken, dizinin Taner'i Atan'ın bir paylaşımı epey güldürdü.
Partneri Melis Sevinç'in boyunun kendisinden kısa olması nedeniyle sahnede takoza çıktığı anları videoya çeken Atan o anları paylaşırken, ikilinin diyaloğu vira oldu.
İşte o anlar:
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