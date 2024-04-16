Candaş Tolga Işık'ın Programına Katılan Armağan Çağlayan Dizilerin İzlenmesini RTÜK Cezalarına Bağladı!

Televizyon yapımcısı ve sunucu Armağan Çağlayan, gazeteci Candaş Tolga Işık'ın TV100 ekranlarında yayınlanan programı Az Önce Konuştum'a konuk oldu. Soruları yanıtlayan Çağlayan, bu sezon TV dizilerinin bu kadar çok izlenmesinin nedenini açıkladı.