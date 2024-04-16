Candaş Tolga Işık'ın Programına Katılan Armağan Çağlayan Dizilerin İzlenmesini RTÜK Cezalarına Bağladı!
Candaş Tolga Işık'ın Programına Katılan Armağan Çağlayan Dizilerin İzlenmesini RTÜK Cezalarına Bağladı!
Kaynak: https://twitter.com/TvDunyasii/status...
Televizyon yapımcısı ve sunucu Armağan Çağlayan, gazeteci Candaş Tolga Işık'ın TV100 ekranlarında yayınlanan programı Az Önce Konuştum'a konuk oldu. Soruları yanıtlayan Çağlayan, bu sezon TV dizilerinin bu kadar çok izlenmesinin nedenini açıkladı.
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Uzun yıllardır TV ekranlarında izlediğimiz Armağan Çağlayan'ın asıl mesleği avukatlık olsa da TV yapımcılığı ve YouTube'da yaptığı programla sık sık gündeme geliyor.
Açıklamalarıyla çok konuşulan Çağlayan, Candaş Tolga Işık'ın programına konuk oldu.
Bu kez soruları soran değil yanıtlayan tarafta olan Armağan Çağlayan, Candaş Tolga Işık'ın "Bu sezon televizyon dizilerinin sezonu oldu. Bunu nasıl yorumluyorsun?" sorusuna ilginç bir yanıt verdi.
“O RTÜK etkisi. RTÜK Kızıl Goncalar’a ya da Kızılcık Şerbeti’ne ceza vermeseydi hiçbirini o kadar seyretmeyecektik." dedi.
İnci Taneleri'nde pavyon sahnesi bu denli eleştirilmeseydi izlenmeyeceğini söyleyen Çağlayan, "yasaklamak özendirir" dedi.
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Çağlayan ayrıca en çok izlediği dizinin İnci Taneleri olduğunu ama dizinin çok yavaş ilerlediğini söyledi.
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