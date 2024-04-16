Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'nın Yıllar Önceki Haline Çok Şaşıracaksınız!
Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'nın Yıllar Önceki Haline Çok Şaşıracaksınız!
Şimdilerde Kızılcık Şerbeti'ndeki Kıvılcım Arslan karakteriyle fırtınalar estiren Evrim Alasya'nın yıllar önce bir dizide roman kızı karakterine hayat vermesi şoke etti. İşte Evrim Alasya'nın o halleri...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, Evrim Alasya'nın canlandırdığı Kıvılcım karakteriyle adeta fırtınalar estiriyor.
Enfes bir performans sergileyen Alasya bu diziyle oyunculuğunu arşa çıkartırken, sosyal medyada yıllar önce rol aldığı bir dizideki hali gündem oldu.
O dizi ise 2010-2011 yılları arasında atv'de yayınlanan Gönülçelen!
Bir roman mahallesinde yaşayan Hasret ve yurt dışından gelen Murat'ın aşkını anlatan Gönülçelen'e pek çok karakter damga vururken bunlardan en unutulmazı Evrim Alasya'nın canlandırdığı Balçiçek karakteriydi.
Balçiçek karakteriyle adeta döktüren Alasya'nın yıllar önceki hali viral olurken, diziden o hallerini sizlerle paylaşalım dedik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte Evrim Alasya'nın yıllar önce canlandırdığı roman kızı karakteri:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Evrim Alasya Türkiye’de en beğendiğim kadınlardan biri muazzam bir şey
niye sok oldun,rahatsiz misin?Kac tahta eksik?