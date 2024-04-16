Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ın Patavatsızlığı Ortalığı Karıştırdı: Görkem'i Annesinin Cenazesinde Rezil Etti!

Kızılcık Şerbeti fanları lütfen koşun, büyük kaos var! Görkem'in sarhoş bir halde Pembe'ye yakalanmasının şokunu henüz atlatamamışken bir de o gece annesinin vefat ettiği ortaya çıktı. Durun durun asıl bomba gelmedi. Patavatsızlıkta bir dünya markası olan Nilay, cenazede Görkem'in eve sarhoş gelmesini herkese anlattı!