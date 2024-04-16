Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ın Patavatsızlığı Ortalığı Karıştırdı: Görkem'i Annesinin Cenazesinde Rezil Etti!
Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ın Patavatsızlığı Ortalığı Karıştırdı: Görkem'i Annesinin Cenazesinde Rezil Etti!
Kızılcık Şerbeti fanları lütfen koşun, büyük kaos var! Görkem'in sarhoş bir halde Pembe'ye yakalanmasının şokunu henüz atlatamamışken bir de o gece annesinin vefat ettiği ortaya çıktı. Durun durun asıl bomba gelmedi. Patavatsızlıkta bir dünya markası olan Nilay, cenazede Görkem'in eve sarhoş gelmesini herkese anlattı!
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Kızılcık Şerbeti'nin 59. bölümünün ilk fragmanında Görkem'in barda dans edip sarhoş bir halde eve gelişi ve Pembe'ye yakalanışıyla şoka girmiştik.
Gelen ikinci fragmanla kaos keyfimiz ikiye katlandı!
Patavatsızlıkta bir dünya markası olan Nilay, Görkem'in annesinin cenazesinde eve sarhoş geldiğini açıkladı.
Nilay'ın üstüne yürüyen Görkem tam babasından tokat yiyecekti ki bir anda hanımcı olan Fatih, babasına "sen kimsin?" çıkışı yaptı.
Tüm bu kaosa gözleriyle şahit olan Doğa'nın muhteşem keyiflenişi içimizin yağlarını eritti.
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Fragmanı sizler için şöyle bırakıyoruz: Buyurun birlikte keyiflenelim!
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