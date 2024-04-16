Kızıl Goncalar'da Zeynep ve Mira'nın Yaşıyla İlgili Karışıklık İzleyicinin Dikkatinden Kaçmadı!
Kızıl Goncalar'da Zeynep ve Mira'nın Yaşıyla İlgili Karışıklık İzleyicinin Dikkatinden Kaçmadı!
Sezonun en iddialı yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar'da sezon finali yaklaştı. Dizide ikizler Zeynep ve Mira'nın yaşlarıyla ilgili belirsizlik izleyicinin dikkatinden kaçmadı.
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Yayın hayatına başladığı günden itibaren büyük beğeni toplayan Kızıl Goncalar'da sezon finaline sayılı bölümler kaldı.
Heyecanın giderek yükseldiği dizide tarikata inceleme başlatacak bir savcı karakterinin senaryoya dahil olacağı açıklandı.
Dizide hikayenin temelinde yer alan Mira ve Zeynep adlı ikizlerin birbirinden uzak yaşam tarzının sonunda kardeş olduklarını öğrendiklerinde verecekleri tepki şimdiden merak ediliyor.
Ancak dizide ikizlerin yaşlarıyla ilgili yaşanan belirsizlik izleyicinin dikkatini çekti.
Dizinin Instagram hesabından verilen Zeynep ile ilgili bilgide yaşının 16 olduğu yazıyordu.
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Ancak bir izleyici, fark ettiği bu detaya göre ikizlerin yaşının 14 olduğu sonucuna vardı.
Bir başka izleyici de Mira'nın 16. yaşını kutladığı bu sahnenin ardından doğum günlerinin ilk başta 2009 olarak açıklansa da sonradan revize edildiğini söyledi.
Bir başka sahnede geçen kimlik görüntüsünde de Zeynep'in doğum günü 28.10.2009 olarak görülüyor.
Söylenene göre de Mira'nın kimliği Zeynep'ten 3 ay sonra çıkartılmış. Yani Mira, Zeynep'ten 3 ay küçük görünüyor.
Bu karışıklığı siz fark etmiş miydiniz?
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