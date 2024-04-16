Survivor'da Yunus Emre Aldığı Cezalar Sonrası Haksızlığa Uğradığını Düşünüp Kendini Eleme Potasına Attırdı!
Survivor'da Yunus Emre Aldığı Cezalar Sonrası Haksızlığa Uğradığını Düşünüp Kendini Eleme Potasına Attırdı!
Survivor All Star'da tarihi ceza yiyen Yunus Emre, son cezasının ardından haksızlığa uğradığını düşündü. Bu olayın ardından da takım arkadaşlarının kendisini eleme potasına göndermesini istemesinin ardından eşi Beria Özden'den ilginç bir destek geldi.
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Survivor'da sezonun başından bu yana ceza üstüne ceza alan Yunus Emre toplamda 27 ödülden men edildi.
Şu ana kadar Acun Ilıcalı'ya karşı sessizliğini bozan Yunus Emre, son cezasının ardından "indirim" talep etti.
Acun Ilıcalı'ya karşı tepkisini dile getiren Yunus Emre, haksızlığa uğradığını düşünerek takım arkadaşlarından kendisini eleme potasına göndermesini istedi.
Yunus Emre'nin bilerek elenme yolunu seçmesi sosyal medyada destek topladı.
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Onun bu hali ve tavrına bir destek de eşi Beria Özden'den geldi ama bu resmi konuşma tarzı izleyicinin dikkatinden kaçmadı.
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