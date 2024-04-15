Survivor Tarihinde Aldığı Ceza Sayısı ile Rekor Kıran Yunus Emre'nin O Anları Montaj Hatasıymış!

Survivor'da konsey toplantısı sırasında yaşanan montaj hatası, Yunus Emre'nin cezası hakkında bir kafa karışıklığına neden oldu. Acun Ilıcalı, bu durumu netleştirmek için söz konusu anların tekrar yayınlanmasını talep etti. Ilıcalı, başlangıçta Yunus Emre'ye beş ödül cezası vermişti ancak yarışmacının sözlerinin ardından ceza değişti.