Survivor Tarihinde Aldığı Ceza Sayısı ile Rekor Kıran Yunus Emre'nin O Anları Montaj Hatasıymış!
Survivor Tarihinde Aldığı Ceza Sayısı ile Rekor Kıran Yunus Emre'nin O Anları Montaj Hatasıymış!
Kaynak: https://www.mynet.com/acun-ilicali-mo...
Survivor'da konsey toplantısı sırasında yaşanan montaj hatası, Yunus Emre'nin cezası hakkında bir kafa karışıklığına neden oldu. Acun Ilıcalı, bu durumu netleştirmek için söz konusu anların tekrar yayınlanmasını talep etti. Ilıcalı, başlangıçta Yunus Emre'ye beş ödül cezası vermişti ancak yarışmacının sözlerinin ardından ceza değişti.
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Yunus Emre ile Ogeday arasında yaşanan olaylar, sosyal medyanın da gündemine oturmuştu.
Yunus Emre'nin aldığı 8 oyun ve 8 ödül cezası, Survivor tarihine adını yazdırmıştı. Ancak bu süreçte bir montaj hatası yaşandı.
Acun Ilıcalı, montajdaki sorunu dile getirerek cezanın nasıl değiştiğini izleyicilere aktardı.
Aslen 5 oyun ve 5 ödül cezası alan Yunus Emre'nin kendini kontrol edememesi üzerine Ilıcalı'nın sinirleri gerildi.
Ogeday'ın ceza almadığını öğrenen Yunus Emre'nin, "Bir sonraki parkurda da ben ona temas edeceğim Acun abi" şeklindeki söylemi üzerine Ilıcalı, "Biraz daha söyle ne yapacaksın? Söyle ne yapacaksın bir duyalım hadi temasını da duyalım" diyerek tepkisini gösterdi.
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Acun Ilıcalı, bu tehditkar tutum karşısında oldukça sinirlenerek "O zaman bu tehdidinden dolayı 8'e çıkarıyorum cezanı. 8 oyun ve 8 ödül cezası aldın" şeklinde kararını belirtti.
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