Kızıl Goncalar İtirafı, Müge Anlı'ya Tepki... RTÜK Üyesi İlhan Taşçı'dan Dikkat Çeken Açıklamalar!
Kızıl Goncalar İtirafı, Müge Anlı'ya Tepki... RTÜK Üyesi İlhan Taşçı'dan Dikkat Çeken Açıklamalar!
196Sekiz’den Dinle kanalının konuğu RTÜK üyesi İlhan Taşçı oldu. RTÜK üyesi Armağan Çağlayan'ın sorularına yanıt verdi.
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RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Armağan Çağlayan'ın sorularına yanıt verdi. 196Sekiz’den Dinle kanalına konuk olan Taşçı'nın açıklamaları oldukça dikkat çekti.
Ekranlarda RTÜK engelinden konuya giren Çağlayan, Taşçı'ya yasakları sordu. Her kararınız oldukça tartışmalı, diyen Çağlayan'a Taşçı "Çünkü aslında halkı cezalandırıyoruz. Ceza gelen diziye tepki gösteriyorlar" dedi.
Çağlayan yakın zamanda Now TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar için: "Halbuki dizi ilerledikçe anladık ki laik bir aile eleştirisi var. Neden yasak getirildi?" diye sordu.
Bu sorunun üzerine Taşçı'dan Kızıl Goncalar itirafı geldi. "İlk müzakere yapıldığında ben bu diziden daha çok seküler kesimin rahatsız olacağını belirtmiştim. Önce RTÜK harekete geçmedi ancak sonrasında troll hesaplar ve tarikatlar tepki gösterince durum değişti" dedi.
Gelen şikayetlerin tamamının aynı kaynaktan olduğunu söyleyen Taşçı, "Ne yazık ki kurumumuz ülkedeki siyasi iklimden etkileniyor" diyerek öz eleştiri de yaptı.
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Yayınlara verilen yasaklara karşı olduğunu belirten Taşçı, "Bu yasaklar yayıncıların işine de geliyor" dedi.
"Üzülebilirler ama rahatsız değiller. Örneğin Hadise'nin klibine getirilen yasaktan sonra 15 bin tıklanırken bir anda 1 buçuk milyona ulaştı. Nitekim Kızıl Goncalar'ın da reytingi arttı" dedi.
"Benim oğlum benim RTÜK üyesi olduğumu çevresinden saklıyor" diyen Taşçı, "Bizi sansürcü olarak biliyorlar" diye konuştu.
Çağlayan, "Kadın programlarına neden hiçbir şey olmuyor?" diye de sordu. Taşçı, "İsim vermeyim ama..." diyerek Müge Anlı'yı RTÜK'e şikayet ettiği meseleye değindi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyesi İlhan Taşcı, Müge Anlı'nın programda kullandığı bu ifadelerin ardından kadına şiddeti övdüğü ve meşrulaştırdığı gerekçesiyle şikayette bulunmuştu. Müge Anlı'nın "Kumamı öldürürüm, öldürmek için fırsat kollarım" sözlerine istinaden, "Bu büyük bir sorundur ve bununla ilgili bir işlem bile yapılmadı" dedi.
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Yine Müge Anlı için, "O kişinin bu ilk çıkışı da değil üstelik" diye ekledi: "Pandemi döneminde canlı yayında doktorların dövülmesi gerektiğini söylemişti. Yine hiçbir ceza verilmedi" dedi.
"O hanımefendinin sağlıkçıların dayağı hak ettiği söylemi üzerine 24 saat geçmeden 85 bin şikayet geldi ve gece 10 buçukta yayına bağlanıp kendilerinden özür dilemek zorunda kaldı" diyen Taşçı, "Bu nedenle yapılan şikayetler ve sosyal medyanın gücü bizim için çok önemli" dedi.
Yayını izlemek isteyenler için:
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