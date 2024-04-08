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"Cinsel Münasebette Eşekler Gibi Soyunmayın!": Sahur Programında Utandıran Anlar!

"Cinsel Münasebette Eşekler Gibi Soyunmayın!": Sahur Programında Utandıran Anlar!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
08.04.2024 - 10:11

Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş, bir sahur programında bir araya geldiler. Yetiş'in cinsellik sorusuna Karataş'ın verdiği yanıt o kadar dikkat çekiciydi ki, Yetiş bile kendini kontrol edemedi. İşte o yayındaki ilginç sohbetin detayları...

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Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'ın sahur programındaki konuşmaları büyük ilgi gördü. Zahide Yetiş'in cinsellikle ilgili ilginç bir sorusu özellikle dikkat çekti.

Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'ın sahur programındaki konuşmaları büyük ilgi gördü. Zahide Yetiş'in cinsellikle ilgili ilginç bir sorusu özellikle dikkat çekti.

Sunucu "Cinsel münasebet esnasında eşekler gibi tırnak içinde söylüyorum tamamen soyunmayın çünkü orada melekler vardır denmiş, acaba bu ne ola ki?" diye utanarak sordu.

Sunucu "Cinsel münasebet esnasında eşekler gibi tırnak içinde söylüyorum tamamen soyunmayın çünkü orada melekler vardır denmiş, acaba bu ne ola ki?" diye utanarak sordu.

Mustafa Karataş ise bu konuda bir düzeltme yaptı ve "Öncelikle, eşekler soyunmaz, bu insanların yaptığı bir şey. Bu benzetme yanıltıcı" dedi ve bir örnek verdi.

Mustafa Karataş ise bu konuda bir düzeltme yaptı ve "Öncelikle, eşekler soyunmaz, bu insanların yaptığı bir şey. Bu benzetme yanıltıcı" dedi ve bir örnek verdi.

Karataş, "Bir adamın eşi, cinsel ilişki sırasında başını açmıyormuş çünkü meleklerin onu göreceğini düşünüyormuş" dedi.

Karataş, "Bir adamın eşi, cinsel ilişki sırasında başını açmıyormuş çünkü meleklerin onu göreceğini düşünüyormuş" dedi.

Bu durum karşısında Zahide Yetiş kendini tutamadı ve "Başını açmıyor ama..." dedi. Yetiş, bu esnada kamera arkasına dönerek "Lütfen beni güldürmeyin" dedi.

Bu durum karşısında Zahide Yetiş kendini tutamadı ve "Başını açmıyor ama..." dedi. Yetiş, bu esnada kamera arkasına dönerek "Lütfen beni güldürmeyin" dedi.
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İlahiyatçı Karataş, konuşmasına devam ederek "Adam bir gün eşine, 'Başını aç, melekler gitsin ve ben besmele çekebileyim. Şeytan gitsin ve baş başa kalalım' demiş. Ancak çıplak olmak dinen bir günah değil... Eşin olan bir kadına veya erkeğe vücudunu göstermemek mantıksız" şeklinde konuştu.

İlahiyatçı Karataş, konuşmasına devam ederek "Adam bir gün eşine, 'Başını aç, melekler gitsin ve ben besmele çekebileyim. Şeytan gitsin ve baş başa kalalım' demiş. Ancak çıplak olmak dinen bir günah değil... Eşin olan bir kadına veya erkeğe vücudunu göstermemek mantıksız" şeklinde konuştu.

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Bozkurt

En sonunda karı kocayı da birbirine haram etmişler.

Balkan Türkleri

Bertrand Russell'ın Evlilik ve Ahlak isimli kitabını okumuştum.Cinselliği bir tabu haline getirmiş Hristiyan bağnazlarından bahsediyordu gülmekten zor bitirm... Devamını Gör

ömer

Yüzünü görmek istemiyor olabilir melekleri bahane etmiş 🤭😅😅😅