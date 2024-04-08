"Cinsel Münasebette Eşekler Gibi Soyunmayın!": Sahur Programında Utandıran Anlar!
"Cinsel Münasebette Eşekler Gibi Soyunmayın!": Sahur Programında Utandıran Anlar!
Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş, bir sahur programında bir araya geldiler. Yetiş'in cinsellik sorusuna Karataş'ın verdiği yanıt o kadar dikkat çekiciydi ki, Yetiş bile kendini kontrol edemedi. İşte o yayındaki ilginç sohbetin detayları...
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Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'ın sahur programındaki konuşmaları büyük ilgi gördü. Zahide Yetiş'in cinsellikle ilgili ilginç bir sorusu özellikle dikkat çekti.
Sunucu "Cinsel münasebet esnasında eşekler gibi tırnak içinde söylüyorum tamamen soyunmayın çünkü orada melekler vardır denmiş, acaba bu ne ola ki?" diye utanarak sordu.
Mustafa Karataş ise bu konuda bir düzeltme yaptı ve "Öncelikle, eşekler soyunmaz, bu insanların yaptığı bir şey. Bu benzetme yanıltıcı" dedi ve bir örnek verdi.
Karataş, "Bir adamın eşi, cinsel ilişki sırasında başını açmıyormuş çünkü meleklerin onu göreceğini düşünüyormuş" dedi.
Bu durum karşısında Zahide Yetiş kendini tutamadı ve "Başını açmıyor ama..." dedi. Yetiş, bu esnada kamera arkasına dönerek "Lütfen beni güldürmeyin" dedi.
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İlahiyatçı Karataş, konuşmasına devam ederek "Adam bir gün eşine, 'Başını aç, melekler gitsin ve ben besmele çekebileyim. Şeytan gitsin ve baş başa kalalım' demiş. Ancak çıplak olmak dinen bir günah değil... Eşin olan bir kadına veya erkeğe vücudunu göstermemek mantıksız" şeklinde konuştu.
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En sonunda karı kocayı da birbirine haram etmişler.
Bertrand Russell'ın Evlilik ve Ahlak isimli kitabını okumuştum.Cinselliği bir tabu haline getirmiş Hristiyan bağnazlarından bahsediyordu gülmekten zor bitirm... Devamını Gör
Yüzünü görmek istemiyor olabilir melekleri bahane etmiş 🤭😅😅😅