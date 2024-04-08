Yunan Survivor Hayranları Bizim Aleyna'yı Yakışıklı Yarışmacılarıyla Shipledi!
Yunan Survivor Hayranları Bizim Aleyna'yı Yakışıklı Yarışmacılarıyla Shipledi!
Survivor Yunanistan'da hayranlarını yakışıklılığı ile büyüleyen yarışmacı Fanis Boletsis, bizim Aleyna Kalaycıoğlu pek bir yakıştırıldı. Yunan hayranları Aleyna ile Fanis'in fotoğrafını paylaşıp bakın ne yazdı...
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Acun Ilıcalı'nın yetenekli dokunuşlarıyla her dönemde olduğu gibi bu dönemde de adından sıkça söz ettiren Survivor, Türkiye'de olduğu kadar Yunanistan'da da büyük bir ilgi görüyor.
Bu heyecan dolu, macera yüklü yarışma geçtiğimiz günlerde Yunan ekranlarında boy göstermeye başladı ve hemen hemen herkesin gözdesi oldu.
Yunanistan Survivor'ının en gözde yarışmacılarından biri olan Fanis Boletsis, yakışıklılığı ve karizmasıyla izleyicilerin kalbini çalmayı başardı.
Bu genç ve yakışıklı yarışmacının adı, Yunanistan'ın sınırlarını aşıp Türkiye'ye kadar ulaştı.
Hatta öyle ki, Survivor 2024'ün en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu ile adı birlikte anılmaya başlandı.
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Aleyna Kalaycıoğlu ve Fanis Boletsis yan yana, Yunan hayranların dikkatini çekti.
Hayranlar, bu iki yarışmacının bir araya gelmesini isteyerek, sosyal medyada ikilinin fotoğraflarını paylaştılar ve "Yunan ve Türk birleşme partisi istiyoruz" şeklinde yorumlar yaptılar.
İşte Yunan hayrandan gelen o paylaşım👇🏻
Aleyna'nın sevenleri kız tarafı oldu😂
"Boletsis futbolcu mu?" diye soranlar oldu.
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