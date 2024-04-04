Esra Erol'da Stüdyo Buz Kesti: Dadı Meryem'in Küçük Kızı Diri Diri Gömdüğü Ortaya Çıktı!
Esra Erol'da Stüdyo Buz Kesti: Dadı Meryem'in Küçük Kızı Diri Diri Gömdüğü Ortaya Çıktı!
Esra Erol'un programına 6 yıllık eşi Rabia Altun'la aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek ve barışmak amacıyla programa katılan Mehmet Altun'un, ilişkisi olduğu iddia edilen dadı Meryem hakkında şok eden gerçek ortaya çıktı.
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Esra Erol'un programında işlenen konular, sıklıkla sosyal medyanın gündemini belirliyor. Bu sefer programın odak noktası, Dadı Meryem hakkında ortaya çıkan çarpıcı gerçekler oldu.
Programa bu hafta katılan konuklardan Mehmet Altun, 6 yıldır ayrı olduğu eşiyle yeniden bir araya gelmek istediğini dile getirerek Esra Erol'dan yardım talep etti.
Ancak Mehmet Altun'un eşi Rabia Altun, eşinin kendisini 15 kez aldatmasının evliliklerinin sona erme sebebi olduğunu belirtti.
Mehmet Altun ise evliliklerinin bozulmasının ana sebebi olarak kayınpederini işaret etti.
Rabia Altun, eşinin son aldatma olayında kendisini çocuklarının bakıcısı ile aldattığını ifşa etti. Bu noktada, bakıcı Meryem hakkında ortaya çıkan bir gerçek, herkesi şaşırttı.
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Esra Erol, canlı yayında Meryem'e dönerek, "Dün gece ihbar hattına bir mesaj geldi. Sen bu konuyla ilgili cezaevine girip çıkmışsın." diyerek, Meryem'in suçlu olduğu durumu sorguladı.
Meryem, cezaevine girdiğini kabul ederek, "Cinayet suçundan 9 yıl yattım." dedi. Bu ifade, stüdyoda büyük bir şok etkisi yarattı.
Esra Erol, Meryem'e, "Geçmişte işlemiş olduğun cinayette mağdur olan kim? 8 yaşında bir kız çocuğu. Sen bu olaydan sonra çocuklara yaklaşmamalısın." dedi ve stüdyoda buz gibi bir hava esti.
Meryem Hanım, kendini savunarak, "O olay olduğunda ben 16 yaşındaydım. Kazayla ilgili olan bir durum." dedi.
Esra Erol, olayın detaylarını da anlattı. Erol, "8 yaşındaki Hasret, gömülü halde bulundu. Jandarma kendi aramalarında ıslak zeminde köpeklerle araştırma yapıyorlar. Kullanılmayan bir binada gömülü halde bulunuyor" ifadelerini kullandı.
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