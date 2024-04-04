Esra Erol'da Stüdyo Buz Kesti: Dadı Meryem'in Küçük Kızı Diri Diri Gömdüğü Ortaya Çıktı!

Esra Erol'un programına 6 yıllık eşi Rabia Altun'la aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek ve barışmak amacıyla programa katılan Mehmet Altun'un, ilişkisi olduğu iddia edilen dadı Meryem hakkında şok eden gerçek ortaya çıktı.