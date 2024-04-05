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Poyraz Elenince Turabi de Yerinde Duramadı! Acun Ilıcalı Paylaşımı Olay Oldu!

Poyraz Elenince Turabi de Yerinde Duramadı! Acun Ilıcalı Paylaşımı Olay Oldu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
05.04.2024 - 11:19

Turabi, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Poyraz'ın elenmesi hakkında bir yorum yapan Turabi, Acun Ilıcalı hakkındaki ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekti.

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Survivor All Star'ın son bölümünde nefes kesen bir eleme heyecanı yaşandı. Hakan, Sercan, Poyraz ve Özgür arasında geçen kıyasıya mücadele sonucunda, Poyraz adaya veda eden isim oldu.

Survivor All Star'ın son bölümünde nefes kesen bir eleme heyecanı yaşandı. Hakan, Sercan, Poyraz ve Özgür arasında geçen kıyasıya mücadele sonucunda, Poyraz adaya veda eden isim oldu.

Poyraz'ın vedası, hem yarışmacıları hem de seyircileri şaşkına çevirdi ve gözyaşlarına boğuldu.

Poyraz'ın vedası, hem yarışmacıları hem de seyircileri şaşkına çevirdi ve gözyaşlarına boğuldu.

Survivor'ın renkli figürlerinden biri olan ve sosyal medyada aktifliği ile bilinen Turabi, yarışma boyunca yaşadığı polemikler ve paylaşımlarıyla sürekli gündemde kalmayı başarıyor.

Survivor'ın renkli figürlerinden biri olan ve sosyal medyada aktifliği ile bilinen Turabi, yarışma boyunca yaşadığı polemikler ve paylaşımlarıyla sürekli gündemde kalmayı başarıyor.

Turabi, adaya veda eden Poyraz hakkında bir paylaşım yaparak, "Yiğit'e ve sevenlerime geçmiş olsun. Güzel bir renkti Survivor için... Erken elenmesine gerçekten üzüldüm. Bir başka sezon daha güçlü döneceğine eminim" dedi.

Turabi, adaya veda eden Poyraz hakkında bir paylaşım yaparak, "Yiğit'e ve sevenlerime geçmiş olsun. Güzel bir renkti Survivor için... Erken elenmesine gerçekten üzüldüm. Bir başka sezon daha güçlü döneceğine eminim" dedi.

Turabi'nin paylaşımında dikkat çeken bir diğer nokta ise, yarışmada en tehlikeli olarak gördüğü üç yarışmacıyı açıklaması oldu.

Turabi'nin paylaşımında dikkat çeken bir diğer nokta ise, yarışmada en tehlikeli olarak gördüğü üç yarışmacıyı açıklaması oldu.
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Turabi, "Bana göre Survivor'ın en tehlikeli 3 yarışmacısı Berna, Hakan ve Sercan'dır" dedi.

Turabi, "Bana göre Survivor'ın en tehlikeli 3 yarışmacısı Berna, Hakan ve Sercan'dır" dedi.

'Survivor'ın en tehlikeli ve gerçek oyunları düellodur. Ve saydığım üçlü sürekli oradalar. Her seferinde daha da güçlenerek çıkıyorlar oradan. Hiç oraya girmemiş birisinin bu üçlüyü yenmesi hiç kolay olmayacaktır, eğer adın Turabi, namın Turbo değilse...' 

Turabi, Acun Ilıcalı hakkında da bir açıklama yaparak, "Bir gün geri döndüğümde tüm düellolara gire gire finale gideceğim ve o kupayı tüm düelloları kazanmış birisi olarak alacağım" diye konuştu.

Turabi, Acun Ilıcalı hakkında da bir açıklama yaparak, "Bir gün geri döndüğümde tüm düellolara gire gire finale gideceğim ve o kupayı tüm düelloları kazanmış birisi olarak alacağım" diye konuştu.

'Tabii bunun gerçekleşebilmesi için Sayın Acun Ilıcalı'nın engelimi kaldırıp, telefonlarıma bakması lazım. Ya çok meşgul o yüzden telefonlarımı açmıyor, ya da bana yanlış numara verdi.' 

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:

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