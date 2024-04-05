Poyraz Elenince Turabi de Yerinde Duramadı! Acun Ilıcalı Paylaşımı Olay Oldu!
Poyraz Elenince Turabi de Yerinde Duramadı! Acun Ilıcalı Paylaşımı Olay Oldu!
Turabi, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Poyraz'ın elenmesi hakkında bir yorum yapan Turabi, Acun Ilıcalı hakkındaki ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekti.
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Survivor All Star'ın son bölümünde nefes kesen bir eleme heyecanı yaşandı. Hakan, Sercan, Poyraz ve Özgür arasında geçen kıyasıya mücadele sonucunda, Poyraz adaya veda eden isim oldu.
Poyraz'ın vedası, hem yarışmacıları hem de seyircileri şaşkına çevirdi ve gözyaşlarına boğuldu.
Survivor'ın renkli figürlerinden biri olan ve sosyal medyada aktifliği ile bilinen Turabi, yarışma boyunca yaşadığı polemikler ve paylaşımlarıyla sürekli gündemde kalmayı başarıyor.
Turabi, adaya veda eden Poyraz hakkında bir paylaşım yaparak, "Yiğit'e ve sevenlerime geçmiş olsun. Güzel bir renkti Survivor için... Erken elenmesine gerçekten üzüldüm. Bir başka sezon daha güçlü döneceğine eminim" dedi.
Turabi'nin paylaşımında dikkat çeken bir diğer nokta ise, yarışmada en tehlikeli olarak gördüğü üç yarışmacıyı açıklaması oldu.
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Turabi, "Bana göre Survivor'ın en tehlikeli 3 yarışmacısı Berna, Hakan ve Sercan'dır" dedi.
Turabi, Acun Ilıcalı hakkında da bir açıklama yaparak, "Bir gün geri döndüğümde tüm düellolara gire gire finale gideceğim ve o kupayı tüm düelloları kazanmış birisi olarak alacağım" diye konuştu.
İşte o paylaşım:
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