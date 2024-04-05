Poyraz Elenince Turabi de Yerinde Duramadı! Acun Ilıcalı Paylaşımı Olay Oldu!

'Survivor'ın en tehlikeli ve gerçek oyunları düellodur. Ve saydığım üçlü sürekli oradalar. Her seferinde daha da güçlenerek çıkıyorlar oradan. Hiç oraya girmemiş birisinin bu üçlüyü yenmesi hiç kolay olmayacaktır, eğer adın Turabi, namın Turbo değilse...'