Survivor All Star'da Poyraz'ın Elendiğini Görünce Ağlayan Babaanne Gündem Oldu!
Survivor All Star'da Poyraz'ın Elendiğini Görünce Ağlayan Babaanne Gündem Oldu!
Kaynak: https://twitter.com/sudeebarutt
Survivor All Star'ın en iddialı isimlerinden biri olan Poyraz, çıktığı düelloda önce Sercan sonra da Hakan'a yenilip Survivor All Star'a veda etti. Bu veda ise birçok seyiriciyi üzdü. Bir kullanıcı da babaannesinin ağladığı anları paylaştı.
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Survivor'ın son bölümünde nefes kesen bir düelloya şahit olduk. Hakan, Sercan, Poyraz ve Özgür karşı karşıya geldi.
Düello sonucunda ise Poyraz, önce Sercan sonra da Hakan'a yenilip Survivor All Star'a veda etti. Yarışmanın en iddialı isimlerinden biri olan Poyraz'ın elenmesi de fanlarını epey üzdü.
Poyraz'ın elenmesine üzülenlerden biri de @sudeebarutt isimli kullanıcının babaannesi oldu.
Kullanıcı babaannesinin Poyraz elendiği için ağladığı anları paylaştı.
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