Survivor All Star'da Poyraz'ın Elendiğini Görünce Ağlayan Babaanne Gündem Oldu!

Survivor All Star'ın en iddialı isimlerinden biri olan Poyraz, çıktığı düelloda önce Sercan sonra da Hakan'a yenilip Survivor All Star'a veda etti. Bu veda ise birçok seyiriciyi üzdü. Bir kullanıcı da babaannesinin ağladığı anları paylaştı.