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Survivor All Star'da Poyraz'ın Elendiğini Görünce Ağlayan Babaanne Gündem Oldu!

Survivor All Star'da Poyraz'ın Elendiğini Görünce Ağlayan Babaanne Gündem Oldu!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
05.04.2024 - 09:11

Survivor All Star'ın en iddialı isimlerinden biri olan Poyraz, çıktığı düelloda önce Sercan sonra da Hakan'a yenilip Survivor All Star'a veda etti. Bu veda ise birçok seyiriciyi üzdü. Bir kullanıcı da babaannesinin ağladığı anları paylaştı.

Kaynak: https://twitter.com/sudeebarutt
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Survivor'ın son bölümünde nefes kesen bir düelloya şahit olduk. Hakan, Sercan, Poyraz ve Özgür karşı karşıya geldi.

Survivor'ın son bölümünde nefes kesen bir düelloya şahit olduk. Hakan, Sercan, Poyraz ve Özgür karşı karşıya geldi.

Düello sonucunda ise Poyraz, önce Sercan sonra da Hakan'a yenilip Survivor All Star'a veda etti. Yarışmanın en iddialı isimlerinden biri olan Poyraz'ın elenmesi de fanlarını epey üzdü.

Düello sonucunda ise Poyraz, önce Sercan sonra da Hakan'a yenilip Survivor All Star'a veda etti. Yarışmanın en iddialı isimlerinden biri olan Poyraz'ın elenmesi de fanlarını epey üzdü.

Kötü bir performans sergileyerek Survivor'a veda eden Poyraz'a ise yorum yağdı.

Poyraz'ın elenmesine üzülenlerden biri de @sudeebarutt isimli kullanıcının babaannesi oldu.

Poyraz'ın elenmesine üzülenlerden biri de @sudeebarutt isimli kullanıcının babaannesi oldu.

Kullanıcı babaannesinin Poyraz elendiği için ağladığı anları paylaştı.

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