İlk Düelloda "Paket" Olan Poyraz'ın Survivor'dan Elenmesine Tepkiler!
İlk Düelloda "Paket" Olan Poyraz'ın Survivor'dan Elenmesine Tepkiler!
Survivor All Star'ın en iddialı yarışmacılarından Yiğit Poyraz, son bölümde önce Sercan ardından da Hakan'a yenilerek yarışmaya veda etti. Yarışma boyunca herkese 'paket' diyen Poyraz'ın ilk düelloda elenmesine haliyle tepkiler gecikmedi.
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En olaylı sezonlardan birinin yaşandığı Survivor All Star yine heyecan dolu bir düelloyla ekrana geldi.
Hakan, Sercan, Poyraz ve Özgür'ün yer aldığı düelloda şampiyonluğa en yakın isimlerden Poyraz'ın önce Sercan sonra da Hakan'a yenilip kendi deyimiyle "paket" olması herkesi şaşırttı.
Kendi isteğiyle girdiği "ilk" düelloda aşırı kötü bir performans sergileyerek Survivor'a veda eden Poyraz büyük şaşkınlık yaratırken, Survivor izleyicileri Poyraz'a yorum yağdırdı.
İşte gelen tepkilerden bazıları:
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