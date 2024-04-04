İlk Düelloda "Paket" Olan Poyraz'ın Survivor'dan Elenmesine Tepkiler!

Survivor All Star'ın en iddialı yarışmacılarından Yiğit Poyraz, son bölümde önce Sercan ardından da Hakan'a yenilerek yarışmaya veda etti. Yarışma boyunca herkese 'paket' diyen Poyraz'ın ilk düelloda elenmesine haliyle tepkiler gecikmedi.