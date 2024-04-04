Survivor'da Aleyna ve Yunus Emre Arkadaşlığının Farklı Yerlere Çekilmesine Berna Keklikler'den Anlamlı Yorum!

Survivor All Star'da Aleyna ve Yunus Emre arasındaki arkadaşlık, başta Yunus Emre'nin eşi Beria Özden olmak üzere pek çok izleyiciyi rahatsız etmişti. Gündemi sık sık meşgul eden bu tartışmalı arkadaşlık hakkında Aleyna'nın yakın arkadaşı Berna Keklikler, Yunus Emre'ye yüklendi!