Survivor'da Aleyna ve Yunus Emre Arkadaşlığının Farklı Yerlere Çekilmesine Berna Keklikler'den Anlamlı Yorum!
Survivor'da Aleyna ve Yunus Emre Arkadaşlığının Farklı Yerlere Çekilmesine Berna Keklikler'den Anlamlı Yorum!
Survivor All Star'da Aleyna ve Yunus Emre arasındaki arkadaşlık, başta Yunus Emre'nin eşi Beria Özden olmak üzere pek çok izleyiciyi rahatsız etmişti. Gündemi sık sık meşgul eden bu tartışmalı arkadaşlık hakkında Aleyna'nın yakın arkadaşı Berna Keklikler, Yunus Emre'ye yüklendi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hemen hemen her gün bir şekilde gündem olan Yunus Emre, herhangi bir tartışmaya katılmadığında Aleyna ile olan arkadaşlığıyla konuşuluyor.
Survivor All Star'da hemen her gün adı bir olayla anılan Yunus Emre, Aleyna ile olan arkadaşlığıyla da çok konuşuluyor.
Eşi Beria Özden'in ısrarla uzak dur demelerine ve bebeğini kaybetmesinin sorumluluğunu Aleyna'ya yüklemesine rağmen arkadaşlığını sürdüren Yunus Emre sık sık eleştirilere maruz kalıyor.
Aynı şekilde Aleyna'nın da samimiyetinden dolayı eleştirilmesinin ve bu arkadaşlığın farklı yorumlanmasının ardından Berna Keklikler sessizliğini bozdu.
Aleyna ile yakın arkadaş olduğu bilinen Berna, Aleyna'nın tüm bunlardan dolayı çıkınca çok üzüleceğini, bekar ve güzel bir kadın olarak davranışlarının normal olduğunu ve asıl dikkatli davranması gerekenin Yunus Emre olduğunu söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz Berna'nın sözleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda