Bahar Dizisinde Kimsenin Fark Etmediği Çekim Hatası İzleyicinin Dikkatiyle Gündem Oldu!
Bahar Dizisinde Kimsenin Fark Etmediği Çekim Hatası İzleyicinin Dikkatiyle Gündem Oldu!
TV ekranlarındaki alışılagelmiş düzeni bozan, farklı tarzı ve muhteşem oyunculuklarıyla çok sevilen Bahar dizisi reytinglerde zirveye yerleşmiş durumda. Her bölümü ayrı sevilen dizide yapılan çekim hatası izleyicinin dikkatinden kaçmadı.
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Dram, entrika ve kaos dolu dizilerin içine güneş gibi doğan Bahar dizisi, alışılagelmişin dışındaki tarzıyla daha ilk bölümünden çok sevilmişti.
Eğlenceli yapısının yanında dramı da muhteşem bir şekilde işleyen Bahar, ikinci haftasında reytinglerde zirveye yerleşmeyi başarmıştı.
Bahar'ın Timur'un ihanetine adım adım yaklaştığı Bahar'da, Evren'in Timur'u çocukluğundan beri tanıdığını öğrenip adeta şok olmuştuk.
Salı günlerini iple çekmemize neden olan Bahar dizisinin 8. bölümünde izleyicinin dikkatinden kaçmayan bir çekim hatası yapıldı.
Sekizinci bölümde Rengin'in geçirdiği kaza sonrası Timur'un ilgisini görüp hesap sormaya giden Bahar'ın gri bir sweatshirt giyildiği görülüyor.
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Ancak sahnenin devamında içindeki sweatshirtin beyaz olduğu görülüyor.
İzleyicinin dikkatinden kaçmayan çekim hatasını buradan izleyebilirsiniz:
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