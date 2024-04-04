Zuhal Topal'da Adını Söyleyemediği Tatlıyı Duyduktan Sonra Kriz Geçiren Yarışmacı Ağızları Açık Bıraktı!
Zuhal Topal'da Adını Söyleyemediği Tatlıyı Duyduktan Sonra Kriz Geçiren Yarışmacı Ağızları Açık Bıraktı!
Tv8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında birbirinden enterasan anlar yaşanmaya devam ediyor. Bu haftanın yarışmacılarından Kübra'nın anlam vermekte güçlük çektiğimiz sorunu izleyicileri şaşkına uğrattı. Bir tatlı adına karşı hassasiyeti olan yarışmacının geçirdiği krizler gerçekçi bulunmasa da epey dikkat çekti!
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Tv8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal'ya Yemekteyiz programın gündüz kuşağının dikkat çeken yapımları arasındaki yerini koruyor.
Her hafta beş farklı yarışmacının mutfak becerilerini sergileyip yüksek puan almaya çalıştığı yapımın her bölümünde ayrı bir kaosa denk geliyoruz.
Tansiyonun bir an olsun düşmediği yemek yarışmasının bu haftaki yarışmacıları da dikkatlerden kaçacak gibi değil.
Özellikle de biri var ki... Bu haftanın yarışmaya damgasını vuran ismi şüphesiz ki Kübra Hanım oldu.
Günün yarışmacısı Zeynep Hanım, çorbasına kattığı kerevizin miktarını göstermek için sofraya getirdiğinde söz alan Kübra Hanım'ın "Kabuğuyla birlikte mi koydunuz çorbanın içine?" sorusu herkesi afalattı.
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Yarışmanın diğer isimleri Esra Hanım, Efe Bey ve Metin Bey'le de yıldızları bir türlü uyuşmayan Kübra'nın sofradaki hal ve hareketleri çok konuşulur oldu.
Gelelim asıl konuya; Zuhal Topal "şu yapılsa yemem yediğiniz bir yemek var mı?" diye sorduğunda söze giren Kübra "Kesinlikle o tatlıyı yapmayın. İnşallah menülerinizde yoktur. Eğer olursa büyük dehşet çıkartırım. Kriz geçiyorum" ifadelerini kullandı.
Tabii hem masadakiler hem de ekranlarının başındaki izleyiciler bu tatlının ne olduğunu çok merak etti. Söyleyemediği için tatlının adını kağıda yazan Kübra Hanım o tatlıyı görürse bayılacağını söyledi.
Masadaki yarışmacılardan Efe Bey malum tatlı kalburabastının adını sesli söyleyince olanlar oldu! İnce bir ses inlemeye başlayan Kübra Hanım daha sonra titremeye başladı, ardından da ağlama krizi...
Yarışmacı nedenini anlatırken de "Annem bu tatlıyı yaptıktan sonra yaptığı gecesi ben o tatlıyı yedim. Tatlıyı yedikten sonra kabus geçirdim. Kabusu tatlıyı yediğim için gördüğümü düşündüm. O tatlının böyle bir uğursuzluk getirdiğine inanıyorum" dedi.
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O anları izlemek isteyenleri de böyle alabiliriz 👇
Yarışmacılar kadar izleyiciler de bu krizi hiç gerçekçi bulmadı! Hadi gelin yorumları beraber görelim. 👇
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