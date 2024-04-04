Zuhal Topal'da Adını Söyleyemediği Tatlıyı Duyduktan Sonra Kriz Geçiren Yarışmacı Ağızları Açık Bıraktı!

Tv8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında birbirinden enterasan anlar yaşanmaya devam ediyor. Bu haftanın yarışmacılarından Kübra'nın anlam vermekte güçlük çektiğimiz sorunu izleyicileri şaşkına uğrattı. Bir tatlı adına karşı hassasiyeti olan yarışmacının geçirdiği krizler gerçekçi bulunmasa da epey dikkat çekti!