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İhaneti Doğrulayan Ceyda Düvenci'den Sonra Şakrak'la Yasak Aşk Yaşadığı Söylenen Esra Akpınar'dan Açıklama!

İhaneti Doğrulayan Ceyda Düvenci'den Sonra Şakrak'la Yasak Aşk Yaşadığı Söylenen Esra Akpınar'dan Açıklama!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
03.04.2024 - 17:59

Evlilikleriyle bir dönem magazinin örnek çiftleri arasında gösterilen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak yaklaşık 9 ay önce tek celsede boşamıştı. İkilinin neden boşandığı büyük bir merak konusu olmuştu ki gizemli sır perdesi kalkmaya başladı. Bülent Şakrak'ın eşini Esra Akpınar'la aldattığı söylendi. Yasak aşk iddialarının odağındaki Akpınar ilk kez açıklama yaptı.

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Ekranların sevilen çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ikilisi 2014'te yayınlanan ‘Aşkın Kanunu’ dizisinin setinde tanışıp aşık olmuştu.

Ekranların sevilen çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ikilisi 2014'te yayınlanan ‘Aşkın Kanunu’ dizisinin setinde tanışıp aşık olmuştu.

2015 yılının Aralık ayında Kaz Dağları’nda sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan oyuncu çiftin evlilikleri yıllardır magazin gündeminde.

2015 yılının Aralık ayında Kaz Dağları’nda sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan oyuncu çiftin evlilikleri yıllardır magazin gündeminde.

Hepimizin gözünde evli, mutlu, çocuklu bir aile tablosu çizen Şakrak ve Düvenci'nin aşklarının dillere destan olduğunu düşünürdük.

Hepimizin gözünde evli, mutlu, çocuklu bir aile tablosu çizen Şakrak ve Düvenci'nin aşklarının dillere destan olduğunu düşünürdük.

Magazin dünyasında "bir elmanın iki yarısı" denilen çiftlerden olan ikilinin cephesinden sürekli romantik pozlar ve anlamlı jestler görüyorduk.

Magazin dünyasında "bir elmanın iki yarısı" denilen çiftlerden olan ikilinin cephesinden sürekli romantik pozlar ve anlamlı jestler görüyorduk.

Bir dönem evliliklerini kurtarmak için çift terapisi alsalar da faydasız kalan ikili 8 yıllık evliliklerini noktalama kararıyla herkesi dumura uğrattı tabii.

Bir dönem evliliklerini kurtarmak için çift terapisi alsalar da faydasız kalan ikili 8 yıllık evliliklerini noktalama kararıyla herkesi dumura uğrattı tabii.

Düvenci de 'Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın… sözler yetersiz kalırmış bazen…

Evet gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim… ve hayat sana yine de teşekkür ederim, vardır benim için bir planın hep bilirim… akışa bıraktım kendimi, gelecek günlerin güzelliğine güveniyorum… ateş böcekleri iyidir… bir de sinek kuşları, bir de kırlangıçlar ve baykuşlar…' mesajıyla ayrılık iddialarını doğrulamıştı.

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İkili, 2023 yılının Temmuz ayında İzmir Ödemiş Adliyesi'nde sabah saatlerinde görülen 15 dakikalık bir davayla anlaşmalı olarak boşanmıştı.

İkili, 2023 yılının Temmuz ayında İzmir Ödemiş Adliyesi'nde sabah saatlerinde görülen 15 dakikalık bir davayla anlaşmalı olarak boşanmıştı.

O dönem Bülent Şakrak'la boşanmaları hakkında ağzını bıçak açmayan Ceyda Düvenci ilerleyen dönemlerde yeni aşk haberleriyle gündemimizde yer bulmuştu.

O dönem Bülent Şakrak'la boşanmaları hakkında ağzını bıçak açmayan Ceyda Düvenci ilerleyen dönemlerde yeni aşk haberleriyle gündemimizde yer bulmuştu.

Ceyda Düvenci'nin gönlünü Ebru Cündübeyoğlu’nun eski eşi radyo programcısı Güçlü Mete'ye kaptırdığı dedikoduları yayılmıştı ki, ünlü oyuncudan iddiaları doğrulayan haberler geldi!

Ceyda Düvenci'nin gönlünü Ebru Cündübeyoğlu’nun eski eşi radyo programcısı Güçlü Mete'ye kaptırdığı dedikoduları yayılmıştı ki, ünlü oyuncudan iddiaları doğrulayan haberler geldi!

En büyük bomba ise yeni patladı! Seyhan Erdağ'ın haberine göre; Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın boşanmasındaki asıl sebebin ikinci kadın olduğu ortaya çıktı. O kişinin de, son olarak Maviye Sürgün dizisiyle ekranlarımızda yer alan Esra Akpınar olduğu söylendi!

En büyük bomba ise yeni patladı! Seyhan Erdağ'ın haberine göre; Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın boşanmasındaki asıl sebebin ikinci kadın olduğu ortaya çıktı. O kişinin de, son olarak Maviye Sürgün dizisiyle ekranlarımızda yer alan Esra Akpınar olduğu söylendi!

Şakrak'ın Düvenci'yle evliyken oyuncu Esra Akpınar'la yakınlaştığı ileri sürüldü. Bu nedenle Ceyda Düvenci'nin evliliği sonlandırmak istediği söylendi.

Şakrak'ın Düvenci'yle evliyken oyuncu Esra Akpınar'la yakınlaştığı ileri sürüldü. Bu nedenle Ceyda Düvenci'nin evliliği sonlandırmak istediği söylendi.

Seyhan Erdağ bir de 'Aralık ayından beri birlikteler, birliktelikleri Maviye Sürgün dizisinde başlamadı, evlilikleri de bu ilişki nedeniyle bitmedi, Esra'yı önceden de tanıyorduk' açıklamasında bulundu.

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Tüm bu kaosun odak noktası haline gelen Esra Akpınar, Ceyda Düvenci'nin ihaneti doğrulamasından sonra ilk kez açıklama yaptı.

Tüm bu kaosun odak noktası haline gelen Esra Akpınar, Ceyda Düvenci'nin ihaneti doğrulamasından sonra ilk kez açıklama yaptı.

Aramızda Kalmasın sunucularından Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; boşanma nedeni olarak gösterilen Akpınar, 'Bülent'le son 4 aydır birlikteyiz. Ceyda Düvenci ile evliliğin bitme sebebi asla ben değilim' ifadelerini kullandı.

Aramızda Kalmasın sunucularından Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; boşanma nedeni olarak gösterilen Akpınar, 'Bülent'le son 4 aydır birlikteyiz. Ceyda Düvenci ile evliliğin bitme sebebi asla ben değilim' ifadelerini kullandı.

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