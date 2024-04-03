Amasya'da Bedelli Askerlik Yapan Orkun Işıtmak Terhis Olduğunu Duyurdu!
Amasya'da Bedelli Askerlik Yapan Orkun Işıtmak Terhis Olduğunu Duyurdu!
Sosyal medya paylaşımlarıyla kısa sürede geniş bir kitle tarafından sevilen Orkun Işıtmak bedelli askerlik görevini yapmak için Amasya'ya gitmişti. Popüler YouTuber bugün terhis olduğunu söylediği yeni paylaşımıyla takipçilerini mutlu etti.
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Son dönemlerde sosyal medyanın en konuştuğu isimlerden biri olan Orkun Işıtmak, özellikle genç nesilin sıkı sıkıya takip ettiği fenomenlerden.
YouTube üzerinden ürettiği içeriklerle büyük ilgi çeken Orkun Işıtmak'ın paylaştığı videolar bazen güldürüyor bazen de nefes kesiyor adeta.
Neredeyse her videosu milyonlarca kişi tarafından izlenen fenomenin Instagram, TikTok gibi platformlar üzerinden paylaştıkları da yakından takip ediliyor.
Hal böyle olunca Işıtmak'ın özel hayatı da merak konusu oluyor. Ünlü YouTuber, 2020 yılında nişanlandığı Merve Yorgancılar ile bir yıl sonra da nikah masasına oturmuştu.
Orkun Işıtmak sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak 9 Mart'ta bedelli askerliğe gideceğini duyurmuştu.
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Askere gitmeden önce alacaklarının listesini çıkaran Işıtmak alışveriş yaparken de anbean çekim yapmış ve bunu da YouTube kanalına yüklemişti.
Merve Yorgancılar da eşinin teslim olmasından sonra fotoğraflarını paylaşmış ve "Orkun askere gitti diye kendi koyamadı ama ben şafak saymaya başladım -merve" notunu düşmüştü.
Ve o gün geldi... Orkun Işıtmak bugün (3 Nisan) terhis oldu. Karargahdan çıkar çıkmaz telefonuna sarılan fenomen "iyisiyle kötüsüyle, zoruyla kolayıyla 26 gün geçirdik" ifadelerini kullandı.
"Uzun dönem askerlik yapanların ve komutanlarımın emeklerini asla ödeyemem. Askerliğe saygım bin kat daha arttı. Gerçekten çok zor ve değerli bir yapıyorlar."
"Evime gidiyorum. Koşa koşa en çok özlediğim şeye gidiyorum; karıma!" diyerek sevinci gözlerinden okunan Orkun Işıtmak uçaktan da pozunu paylaştı.
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