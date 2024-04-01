Hakan Sabancı'yla Aşk Yaşayan Hande Erçel Oy Kullanmaya "SA" Plakalı Araçla Gelince Olanlar Oldu!
Hakan Sabancı'yla Aşk Yaşayan Hande Erçel Oy Kullanmaya "SA" Plakalı Araçla Gelince Olanlar Oldu!
Hande Erçel desteklediği isimlere oy vermek için Beykoz Ted Koleji'nde görüntülendi. Ünlü oyuncunun okulun önünde indiği lüks aracın plakası yine akıllara aynı konuyu getirdi!
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Attığı her adım ayrı bir olay olan Hande Erçel eleştirilen oyunculuk kariyerine ara verdiği iddiası ve dudak uçuklaşan iş birlikleriyle gündeme gelmeye devam ediyor!
Şu sıralar özel hayatıyla konuşulan ünlü oyuncu, sosyete dünyasında "Yalı Çapkını" olarak anılan Hakan Sabancı'yla 1.5 yılı aşkın süredir dopdolu bir aşk yaşıyor.
Türkiye'nin önde gelen ailelerinden Sabancılar'ın bir ferdi olan Hakan Sabancı'yla evlenebilmek için gaza bastığı söylenen Erçel'in yarım bıraktığı okuluna dönmesi ve İngilizce öğrenmesi de bu iddaları güçlendirdi.
Erçel'in, Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın oğullarıyla önümüzdeki yaz aylarında evleneceği iddiaları da gündemde... Öte yandan bu ilişkiye Arzu Sabancı'nın onay verip vermediği, Hande'yi onaylayıp onaylamadığı da merakla takip ediliyor.
Hakan Sabancı'yla olan aşkına her an şahit olduğumuz Hande Erçel cepheside dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.
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31 Mart Yerel Seçimleri için oy kullanmaya gelen Hande Erçel, Muhabir Online kameralarına takıldı. Kombiniyle dikkat çeken ünlü oyuncu "hepimiz için hayırlısı olsun" dedi.
Hatta Hande Erçel, hem eski rol arkadaşı hem de eski sevgilisi Kerem Bürsin'le aynı okulda oy kullandı. Ancak ikili karşı karşıya gelmedi.
Asıl dikkat çeken nokta ise Erçel'in oy kullanacağı okula gelirken bindiği aracın plakası oldu diyebiliriz.
Lüks marka aracın "SA" plakası taşıdığı gözlerden kaçmadı. Bilinenlere göre, Sabancı ailesi özel ve ticari araçlarında SA plasını yaygın olarak kullanıyor.
Kendisine sorulan soruları cevaplamak istemeyen ünlü oyuncu geldiği araca binerek okuldan uzaklaştı.
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Bu yaşananları görenler de kendilerini "Artık kendisi tam bir Hande Sabancı" demekten de alıkoyamadı...
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