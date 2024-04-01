Ekrem İmamoğlu'nu Destekleyen Seren Serengil'den Kaybeden Murat Kurum'a İmalı Gönderme!
Ekrem İmamoğlu'nu Destekleyen Seren Serengil'den Kaybeden Murat Kurum'a İmalı Gönderme!
Seçime günler kala Ekrem İmamoğlu'na desteğini açıklayan Seren Serengil, Murat Kurum'a destek veren Sinan Akçıl'la yaşadığı atışmayla gündeme damga vurmuştu. İstanbul'da sandıkların çoğu açıklandıktan sonra geride kalan Kurum'u hedef alan Seren Serengil'in sözleri olay oldu!
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Heyecanın bir an olsun dinmediği yerel seçimlerde oy verme işlemi bittikten sonra tüm gözler sandıklara çevrilmişti. Pek çok kişi İstanbul'dan çıkacak sonuçları anbean takip etti.
Oy sayımının ardından çıkan sonuçlara göre İstanbullu seçmenler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için "bir dönem daha" dedi!
"İstanbul'da doğdum, büyüdüm ve oyumu Ekrem İmamoğlu'na veriyorum" açıklamasıyla seçimdeki adayını açıklayan Seren Serengil de gündemin öne çıkan ünlülerinden oldu.
Ünlü sunucunun açıklaması karşısında "Yazık ya bu kızcağıza, gerçi tanıyamadım filtreden ama o galiba diye düşünüyorum." diyen Sinan Akçıl, Serengil'den "Ya ne dönek bi' adamsın" cevabını aldı.
Sinan Akçıl'la yaşadığı polemikle gündeme damga vuran Seren Serengil seçim sonuçlarının az çok belli olmasının ardından yeniden bir paylaşım yaptı.
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Tam bir hayvansever olduğunu kanıtlayan Serengil, İmamoğlu'nun gerisinde kalan Murat Kurum'a kendi sözlerini hatırlatarak göndermede bulundu.
Sosyal medya hesabından konuşan Seren Serengil bu sefer de Murat Kurum'u affetmedi. Serengil, Hayvanlara zulmettiniz ya, bu sonucun en büyük sebebi budur. Hayvanlar orada hayvanseverler burada, ama siz artık yoksunuz” diyerek seslendi.
O anları da buradan izleyebilirsiniz 👇👇
Seçim sevinci yaşamaya doyamayan Seren Serengil eğlendiği anları da peş peşe yayınladı.
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